Надежда Мейхер показала, как выглядела в 14 лет
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Розсилка
Поклонники мужского пола не преминули отметить пышные формы певицы уже в том возрасте
Украинская певица, актриса и дизайнер Наджеда Мейхер, которая в апреле отметила свое 37-летие, порадовала подписчиков фотографией. На снимке будущая звезда в возрасте 14 лет позирует со своими одноклассницами.
«Последний учебный год, 9-й класс. Нам по 14 лет. Одноклассницы Инна (рядом стоит. Часто нас с Аленой доводила до слез и болей в животе). Была мастером разного рода шуток и смешных выражений. Алена (близкая подруга, и единственная... Не по годам была мудрой девочкой). Тогда я еще не знала что буду поступать в педагогическое училище г. Хмельницкий. Но твердо была намерена продолжать танцевальную, профессиональную деятельность. Наши судьбы сложились по-разному. Но в памяти остались яркие события из нашей школьной жизни. Отличницами мы не были, но, тем не менее, школа нас еще долго помнила», - так подписала снимок певица.
Напомним, что в недавнем интервью рассказала, что никогда не стремилась «выскочить замуж».
Люди – существа слабые, им хочется всего и сразу, им хочется быстро, легко и просто. Но такого не бывает… Поэтому что бы ни говорили друг другу, как бы ни было обидно и больно, мы понимаем, что если разбежимся, то наша жизнь будет разрушена», - призналась Мейхер.