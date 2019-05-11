Надежда Мейхер показала, как выглядела в 14 лет



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Надежда Мейхер

Поклонники мужского пола не преминули отметить пышные формы певицы уже в том возрасте

Украинская певица, актриса и дизайнер Наджеда Мейхер, которая в апреле отметила свое 37-летие, порадовала подписчиков фотографией. На снимке будущая звезда в возрасте 14 лет позирует со своими одноклассницами.

«Последний учебный год, 9-й класс. Нам по 14 лет. Одноклассницы Инна (рядом стоит. Часто нас с Аленой доводила до слез и болей в животе). Была мастером разного рода шуток и смешных выражений. Алена (близкая подруга, и единственная... Не по годам была мудрой девочкой). Тогда я еще не знала что буду поступать в педагогическое училище г. Хмельницкий. Но твердо была намерена продолжать танцевальную, профессиональную деятельность. Наши судьбы сложились по-разному. Но в памяти остались яркие события из нашей школьной жизни. Отличницами мы не были, но, тем не менее, школа нас еще долго помнила», - так подписала снимок певица.





Напомним, что в недавнем интервью рассказала, что никогда не стремилась «выскочить замуж».