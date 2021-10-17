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    Дочь Оли Поляковой угодила в больницу: что произошло

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    Лежащую на койке в палате Машу окружает медицинское оборудование и техника, к телу подсоединены трубки - Дочь Оли Поляковой угодила в больницу: что произошло
    Лежащую на койке в палате Машу окружает медицинское оборудование и техника, к телу подсоединены трубки
    фото: @mashapolyakova1/tiktok

    Кадры Маша 16 октября выложила в своем аккаунте в TikTok

    Старшая дочь Оли Поляковой Маша попала в клинику и всерьез встревожила своих поклонников публикацией видео из палаты на больничной койке. При этом 16-летняя блогер и начинающая рок-звезда явно не унывает на ролике девушка в приподнятом настроении и улыбается.

    Кадры Маша 16 октября выложила в своем аккаунте в TikTok.

    Что произошло – дочь Королевы ночи решила не раскрывать, оставив причину пребывания в больнице в секрете.

    Как видно на видео, лежащую на койке в палате Машу окружает медицинское оборудование и техника, к телу подсоединены трубки.

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    Сама же девушка на позитиве «подпевает» и активно жестикулирует на манер хип-хопа под музыкальное сопровождение к ролику.

    Отметим, что подписчики Маши в комментариях высказали предположение, что нынешняя госпитализация могла стать последствием ее недавнего похода к стоматологу, когда девушке вырвали зуб, и после хирургической операции у нее распухла щека. Впрочем, звездный подросток не стал пока ничего уточнять в ответ на озвучиваемые домыслы.

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    Теги: Оля Полякова новости Оля Полякова TikTok
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    Дочь Оли Поляковой угодила в больницу: что произошло