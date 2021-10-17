Дочь Оли Поляковой угодила в больницу: что произошло

Лежащую на койке в палате Машу окружает медицинское оборудование и техника, к телу подсоединены трубки

Кадры Маша 16 октября выложила в своем аккаунте в TikTok

Старшая дочь Оли Поляковой Маша попала в клинику и всерьез встревожила своих поклонников публикацией видео из палаты на больничной койке. При этом 16-летняя блогер и начинающая рок-звезда явно не унывает – на ролике девушка в приподнятом настроении и улыбается.

Кадры Маша 16 октября выложила в своем аккаунте в TikTok.

Что произошло – дочь Королевы ночи решила не раскрывать, оставив причину пребывания в больнице в секрете.

Как видно на видео, лежащую на койке в палате Машу окружает медицинское оборудование и техника, к телу подсоединены трубки.

Сама же девушка на позитиве «подпевает» и активно жестикулирует на манер хип-хопа под музыкальное сопровождение к ролику.

Отметим, что подписчики Маши в комментариях высказали предположение, что нынешняя госпитализация могла стать последствием ее недавнего похода к стоматологу, когда девушке вырвали зуб, и после хирургической операции у нее распухла щека. Впрочем, звездный подросток не стал пока ничего уточнять в ответ на озвучиваемые домыслы.

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