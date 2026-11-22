Цього літа президент Володимир Зеленський присвоїв гурту «Брати Гадюкіни» звання «Національна легенда України». За 38 років існування колектив створив пісні, які стали класикою українського року. Однак самі музиканти до такого визнання ставляться без пафосу, а називатися легендами їм навіть трохи незручно. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіли старожили гурту – гітарист Ігор Мельничук та клавішник Павло Крахмальов.

«Мені досі незручно, що я, виявляється, якась там легенда – себе так не сприймаю. Вважаю, що легенди – це наші вояки, які зараз на передовій. Ми ж просто завжди старалися гарно робити свою справу, яку дуже любимо, бо не могли її не робити. А кожен у нашому колективі завжди був особистістю, тому результат і був таким», – каже Ігор Мельничук.

Музикант не погоджується і з тим, що гурт свідомо творив культурний спротив на зламі епох. За його словами, учасники «Гадів» не ставили перед собою такої мети – вони просто хотіли грати якісний рок-н-рол.

«Ми ніколи не говорили: «Робімо музику, щоб був культурний спротив!». Тоді, за часів Радянського Союзу, на радіо і ТБ було відсотків п’ять гарних пісень: «Україно» Тараса Петриненка чи «Червона рута» Володимира Івасюка. Решта – жахливий совдепівський музон, який співали дядьки з комсомольськими мордами. Тому ми просто старалися грати нормальну музику, правильний рок-н-рол», – пояснив гітарист.

За його словами, якби тоді хтось сказав музикантам, що вони чинять культурний спротив, це викликало б у них сміх.

Легендарний культовий український рок-гурт «Брати Гадюкіни» був створений влітку 1988 року у Львові саксофоністом Олександром «Шулею» Ємцем та молодим музикантом, колишнім ув’язненим за споживання та розповсюдження наркотиків Сергієм Кузьмінським. За час свого існування гурт випустив 5 студійних альбомів, 4 концертних альбоми та 2 збірки хітів, а ще декілька разів розпадався і збирався знову. 3 серпня 2009 року Сергій Кузьминський помер від раку горла. А 2013 року музиканти «Братів Гадюкіних» вирішили відновити гурт і рухатись далі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вручив державну відзнаку «Національна легенда України» людям, якими пишається країна, і які своєю працею, талантом та героїзмом зміцнюють і захищають нашу державу.