Брюс Вілліс і Таллула, його молодша донька від шлюбу з Демі Мур

Таллула Вілліс, молодша донька Брюса Вілліса та Демі Мур, 21 листопада опублікувала в Instagram спільне фото зі своїм 71-річним батьком. На знімку вони сидять на гойдалці на веранді, повідомляє «Главком».

У коментарях під фото шанувальники передавали Брюсу Віллісу слова підтримки. Один із дописувачів зізнався, що йому боляче бачити актора таким. Інша коментаторка розповіла, що її чоловік також живе з лобно-скроневою деменцією.

фото: Таллула Вілліс у Instagram

У серпні донька голлівудського експодружжя вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. Пара зіграла весілля 8 серпня у Сан-Веллі, штат Айдахо, США. Весільну сукню для нареченої створював всесвітньо відомий бренд Balenciaga.

Нагадаємо, у березні 2022 року родина Вілліса повідомила, що він завершує акторську кар'єру через афазію, яка ускладнювала спілкування. У лютому 2023 року сім’я оприлюднила уточнений діагноз — лобно-скронева деменція. Це прогресивне захворювання може впливати на мовлення, поведінку та рухи.

Дружина актора Емма Гемінг Вілліс розповідала, що Брюс живе в окремому будинку неподалік родини, де отримує цілодобовий догляд. За її словами, там актор має спокійне середовище, а їхні доньки Мейбл та Евелін можуть регулярно бачитися з батьком.