Оля Полякова: «Я ухожу из шоу «Маска»!»

Певица накричала на зрителей и покинула кресло звездного детектива

В восьмом выпуске детектив-шоу «Маска», который выходит по субботам на канале «Украина», случился скандал. Звездный детектив проекта, популярная певица Оля Полякова возмутилась из-за решения зрителей снять маску с Гориллы и с криками покинула эфир.

В этом выпуске зрители в зале должны были выбрать героя, который попадет в полуфинал проекта. Так, к Мухомору, Скандалу, Тигру, Работу и Жирафе присоединился рокер Котик, а вся страна узнала имя звезды под маской романтичной Гориллы. Ее, кстати, эксперты прозвали лучшей вокалисткой проекта.

«Как так? Нет, что это такое? Люди, зачем вы здесь сидите? Сейчас все, кто голосовал за то, чтобы маску сняли с Гориллы, поднимите руки – обратилась звездный детектив шоу «Маска» Оля Полякова к зрителям в зале. – Как можно взять и забрать у человека с таким голосом шанс выиграть? Люди, вы что?»

Но не только Оля Полякова – шокированы были все! Олег Винник тоже не удержался и вышел на сцену, поддержать свою любимицу.

«Олег Винник ранее говорил, что ради Гориллы покинет шоу. Так вот – я точно ухожу из «Маски» – все!» – заявила возмущенная звезда в эфире проекта.

Однако все же зрители сделали свой выбор, и в восьмом выпуске была раскрыта Горилла, в костюме которой пряталась известная певица TAYANNA. А вернется ли звездный детектив на свое кресло – зрители узнают в следующем выпуске телепрограммы.