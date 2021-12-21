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    Сериал «Сваты» в России угодил в международный скандал

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    Седьмой сезон обещает стать последним - Сериал «Сваты» в России угодил в международный скандал
    Седьмой сезон обещает стать последним
    фото из открытых источников

    Седьмой сезон с триумфом возвращается на российские экраны

    Седьмой сезон сериала «Сваты», который вчера начал показывать телеканал «1+1», увидят и российские зрители. «С 27 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» – новый сезон всенародно любимого сериала «Сваты», – радостно объявили российские телевизионщики. «Неужели дождались! Стала известна дата выхода седьмого сезона «Сватов!» – такими заголовкам российская пресса анонсирует выход сериала.Ранее мы писали, что режиссер картины трогательно обратился к российским зрителям: «Здравствуйте, ребят!»

    В новый сезон «добрали» новых персонажей в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич. Сценаристы интригуют «закрученным сюжетом». «Сваты» в своем репертуаре: отдых в Белоруссии выльется в громкий международный скандал, безобидная поездка в Грузию обернется чередой невероятных событий, и даже путешествие в XIX век – семейными неурядицами», - сообщается в пресс-релизе для российских журналистов.

    Напомним, ранее звезда «Сватов» пожаловалась на «четыре года препятствий на пути». Актриса Анна Кошмал, которая сыграла в «Сватах» Женю Ковалеву, внучку главных героев, разместила у себя в Инстаграм постер к седьмому сезону сериала и написала: «Четыре года понадобилось, чтобы доснять долгожданный сезон. Вы себе даже не представляете, какое количество препятствий было на нашем пути».

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    Теги: скандал кино Россия шоу-бизнес
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    Сериал «Сваты» в России угодил в международный скандал