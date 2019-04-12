  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы

    • Розсилка
    <p>Надежда Дорофеева</p> <p>Фото: Instagram</p> - Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы

    Надежда Дорофеева

    Фото: Instagram

    Додо рассказала о своих табу

    Кто бы мог подумать, что много лет назад певица Надя Дорофеева была категорически против татуировок. А сейчас на ее теле появляется все больше новых рисунков.

    А еще Надя недавно терпеть не могла леопардовый принт. И вот снялась в платье с ним.

    В своем Instagram солистка «Время и Стекло» показала пару новых фотографий и рассказала, как отменяет свои табу.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы
    Фото: Instagram

    «Когда меня спросили о моем отношении к татуировкам. 8 лет назад я ответила, что не понимаю девушек, которые их делают, и зачем портят свое тело, а еще всего лишь 2 месяца назад я и представить себе не могла, что когда-нибудь в моем гардеробе будет вещь с леопардовым принтом», - призналась Дорофеева.

    Теперь у Нади есть куча тату и леопардовая платье

    «В школе я не любила читать, а сегодня для меня время чтения - драгоценное. Табу, поставленные мною ранее - сегодня отменены. Мне нравится удивлять самого себя и пробовать что-то новое! По-моему, это и есть свобода», - отметила Надя.

    Джерело: Табло ID

    знаменитости Надя Дорофеева певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ