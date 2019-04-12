Дорофеева в леопарде показала соблазнительные формы



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Надежда Дорофеева Фото: Instagram

Додо рассказала о своих табу

Кто бы мог подумать, что много лет назад певица Надя Дорофеева была категорически против татуировок. А сейчас на ее теле появляется все больше новых рисунков.

А еще Надя недавно терпеть не могла леопардовый принт. И вот снялась в платье с ним.

В своем Instagram солистка «Время и Стекло» показала пару новых фотографий и рассказала, как отменяет свои табу.

«Когда меня спросили о моем отношении к татуировкам. 8 лет назад я ответила, что не понимаю девушек, которые их делают, и зачем портят свое тело, а еще всего лишь 2 месяца назад я и представить себе не могла, что когда-нибудь в моем гардеробе будет вещь с леопардовым принтом», - призналась Дорофеева.

Теперь у Нади есть куча тату и леопардовая платье

«В школе я не любила читать, а сегодня для меня время чтения - драгоценное. Табу, поставленные мною ранее - сегодня отменены. Мне нравится удивлять самого себя и пробовать что-то новое! По-моему, это и есть свобода», - отметила Надя.

Джерело: Табло ID