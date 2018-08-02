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    Шоу-биз

    Джанлука Вакки станцевал в женском купальнике и на шпильках

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    <span>Джанлука Вакки</span> - Джанлука Вакки станцевал в женском купальнике и на шпильках
    Джанлука Вакки

    Танцующий миллионер решил напомнить о себе

    Джанлука Вакки впервые за долгое время выложил на страницу в Instagram видео, на котором исполняет свое фирменный танец. Причем исполняет в женском монокини и на каблуках.

    Оказывается, Джанлука принял участие в танцевальном челлендже #kikichallenge. «Это настоящий #kikichallenge! Повторяйте за мной и посмейтесь над собой. Жизнь — это шутка. Улыбнитесь!», — пишет Джанлука.

    Напомним, миллионер Джанлука Вакки прославился вместе со своей бывшей подругой, моделью Джорджией Габриэлой. Она стали звездами Instagram в два года назад, когда видео с их зажигательным танцем на палубе яхты стало вирусным и разлетелось по Сети.

    Джерело: graziamagazine.ru

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