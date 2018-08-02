Джанлука Вакки станцевал в женском купальнике и на шпильках
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Розсилка
Джанлука Вакки
Танцующий миллионер решил напомнить о себе
Джанлука Вакки впервые за долгое время выложил на страницу в Instagram видео, на котором исполняет свое фирменный танец. Причем исполняет в женском монокини и на каблуках.
Оказывается, Джанлука принял участие в танцевальном челлендже #kikichallenge. «Это настоящий #kikichallenge! Повторяйте за мной и посмейтесь над собой. Жизнь — это шутка. Улыбнитесь!», — пишет Джанлука.
Напомним, миллионер Джанлука Вакки прославился вместе со своей бывшей подругой, моделью Джорджией Габриэлой. Она стали звездами Instagram в два года назад, когда видео с их зажигательным танцем на палубе яхты стало вирусным и разлетелось по Сети.
Джерело: graziamagazine.ru