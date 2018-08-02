Джанлука Вакки станцевал в женском купальнике и на шпильках



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Джанлука Вакки

Танцующий миллионер решил напомнить о себе

Джанлука Вакки впервые за долгое время выложил на страницу в Instagram видео, на котором исполняет свое фирменный танец. Причем исполняет в женском монокини и на каблуках.

Оказывается, Джанлука принял участие в танцевальном челлендже #kikichallenge. «Это настоящий #kikichallenge! Повторяйте за мной и посмейтесь над собой. Жизнь — это шутка. Улыбнитесь!», — пишет Джанлука.

Напомним, миллионер Джанлука Вакки прославился вместе со своей бывшей подругой, моделью Джорджией Габриэлой. Она стали звездами Instagram в два года назад, когда видео с их зажигательным танцем на палубе яхты стало вирусным и разлетелось по Сети.

Джерело: graziamagazine.ru