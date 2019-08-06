  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком

    • Розсилка
    <div class="no_brd"> <div class="f_rght"> <div class="sel_item">Джаред Лето</div> </div> </div> <br /> <div><span id="dbg"></span><span id="dbg2"></span> <div></div> </div> - Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето

    Переговоры пока находятся на ранней стадии

    Джаред Лето может сыграть вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком в криминальном триллере «Мелочи» (The Little Things). Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

    По данным издания, переговоры сейчас находятся на ранней стадии, но если они завершатся успешно, Лето достанется роль серийного убийцы.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком
    Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком

    По сюжету, Дик (Дензел Вашингтон), уставший от жизни помощник шерифа округа Керн в Калифорнии, вынужден начать работу с детективом из Лос-Анджелеса (Рами Малек), чтобы поймать местного серийного убийцу. У Дика прекрасно развито чутье на мелочи, но его нежелание соблюдать правила создаст им с напарником проблемы.

     Читайте также: Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело

     

    Вашингтон переговоры Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ