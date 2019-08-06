Джаред Лето сыграет в триллере вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком



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Джаред Лето



Переговоры пока находятся на ранней стадии

Джаред Лето может сыграть вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком в криминальном триллере «Мелочи» (The Little Things). Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

По данным издания, переговоры сейчас находятся на ранней стадии, но если они завершатся успешно, Лето достанется роль серийного убийцы.

По сюжету, Дик (Дензел Вашингтон), уставший от жизни помощник шерифа округа Керн в Калифорнии, вынужден начать работу с детективом из Лос-Анджелеса (Рами Малек), чтобы поймать местного серийного убийцу. У Дика прекрасно развито чутье на мелочи, но его нежелание соблюдать правила создаст им с напарником проблемы.