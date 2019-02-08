Джастин Бибер признался, что отказался от интимных отношений с Хейли Болдуин до свадьбы



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Джастин и Хейли Бибер

Певец решился изменить свою жизнь, избавившись от «последнего порока»

Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в сентябре прошлого года, а теперь планируют устроить пышное свадебное торжество. Известно, что супруги познакомились еще в 2009 году, однако серьезными их отношения стали только в минувшим июне.

Чуть больше, чем за год до свадьбы с возлюбленной, Бибер решил полностью отказаться от секса. Как признался артист, он пошел на это из-за моральной опустошенности. У него были проблемы с наркотиками, он чувствовал, что никому не может доверять, даже самому себе. Он был уверен, что окружающие лишь используют его, а журналисты только и ждут, чтобы написать о нем очередную гадость. Добившись мировой славы в 13 лет, Бибер так не успел научиться быть собой, продолжая играть роль звезды.

«Мне просто необходимо было время, чтобы осознать, кто я и чего хочу от собственной жизни, отношений. Понять, кем я хочу стать», – вспоминает артист в интервью журналу Vogue.

В итоге, поборов наркозависимость, певец отказался и от секса, который он называет своим «последним пороком». Он был уверен, что отсутствие интимных отношений поможет ему стать ближе к Богу, и соблюдал свое правило до самой свадьбы. «И я верю, что в результате Бог благословил меня Хейли. Вы просто получаете награду за примерное поведение», – говорит Бибер.

После свадьбы певца и его избранницы многие думали, что она беременна, но это было не так. По словам Джастина, одной из главных для него причин заключить брак с Хейли стало желание наконец заняться любовью.



