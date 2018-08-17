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    Шоу-биз

    Дженнифер Энистон рассказала, как справляется со своим гневом

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    Дженнифер Энистон - Дженнифер Энистон рассказала, как справляется со своим гневом
    Дженнифер Энистон

    Из-за публичности знаменитости намного больше подвержены стрессу и негативу, в отличие от простых людей

    Впрочем, для Дженнифер Энистон справиться с негативной энергией не проблема, причем актриса убивает сразу двух зайцев, получая не только моральное облегчение, но и улучшая физическую форму. В недавнем интервью Джен призналась, что ее спасает бокс:

    «Для меня лучший способ избавиться от гнева — бокс. Можно пофантазировать, будто бьешь того, кто тебя бесит».

    Интересно, кого именно представляла актриса на месте груши во время тренировок? Не своих ли экс-мужей? Шутки шутками, но судя по внешнему виду и спокойствию Дженнифер, ее метод работает на ура.

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    К слову, многих даже начала раздражать слишком спокойная жизнь актриса и то, что после развода с Джастином Теру она только похорошела.

    Напомним, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру сообщили о разводе в феврале этого года. Актеры поженились в 2015 году, спустя четыре года после помолвки. Церемония прошла в кругу близких друзей и семьи в особняке актрисы.

    Джерело: graziamagazine.ru

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