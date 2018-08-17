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    Шоу-биз

    День рождения Кузьмы Скрябина. Вспоминаем лучшие хиты исполнителя

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    Кузьма Скрябин - День рождения Кузьмы Скрябина. Вспоминаем лучшие хиты исполнителя
    Кузьма Скрябин

    17 августа Андрею Кузьменко, лидеру группы Скрябин, который погиб в автокатастрофе, могло бы исполниться 50 лет

    Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) родился 17 августа 1968 года в городе Новый Роздол, хотя детство и школьные годы провел в Новояворовске.

    Точкой отсчета для группы «Скрябин» стало принятое 29 июня 1989 года совместное решение участников группы записать композицию Feel the Pain и ее украиноязычный вариант – «Чуєш біль».

    В 2000 году Кузьма стал ведущим собственного хит-парада «Горячая семерка», который просуществовал до 2002 года.

    В то же время в 2000 году Андрей Кузьма поссорился с другим участником группы – Ростиславом Домишевским, что послужило слухам о распаде «Скрябина».  Тем не менее, именно с 2000 года Андрей начал набирать обороты в популярности.

    В 2003 году Кузьма стал ведущим программы «Шанс» и «Шейканемо» вместе с певицей Натальей Могилевской.

    В 2006 году была издана книга Кузьмы - автобиографии «Я, Победа и Берлин», которая стала невероятно популярной, и была переиздана несколько раз.

    В 2008 году Кузьма создал группу «Пающие трусы», а в 2009 году стал первым учителем группы DZIDZIO.

    1 февраля 2015 года, за день до гибели, Кузьма Скрябин презентовал новый клип на песню «Дельфины». Видео появилось на официальном канале певца на YouTube.

    За свою жизнь Кузьма успел сняться в более чем 60-ти клипах и записать порядка 20 студийных альбомов. Кроме этого, в сентябре этого года на широкие экраны выйдет фильм «Місто, в якому не ходять гроші», который был снят по повести Андрея Кузьменко.

    Также в официальной версии трейлера  звучит голос Кузьмы «Скрябина» в качестве авторского сопровождения - он был записан еще в 2013 году.

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