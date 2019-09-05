  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет

    • Розсилка
    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Звезда поделилась новым откровением из личной жизни

    50-летняя Дженнифер Лопес рассказала, почему решила выйти замуж за 44-летнего бейсболиста Алекса Родригеса.

    «Воспитание отложило определенный отпечаток на отношение Джей Ло и ее жениха к свадьбе. «Брак важен для нас обоих. Мы оба выросли в традиционных латинских семьях, поэтому мы хотим этого», – пояснила певица.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет
    Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет

    Лопес подчеркнула, что именно личная жизнь, а не карьера, всегда будет оставаться для нее в приоритете.

    «Каждому человеку нужен тот, с кем он состарится. Сколько бы вы не работали, сколько бы не получали денег, разве это что-то значит? В действительности – ничего», – рассудила Дженнифер.

     Читайте также: Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына

    певица Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ