Дженнифер Лопес объяснила, зачем ей выходить замуж в 50 лет



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Звезда поделилась новым откровением из личной жизни

50-летняя Дженнифер Лопес рассказала, почему решила выйти замуж за 44-летнего бейсболиста Алекса Родригеса.

«Воспитание отложило определенный отпечаток на отношение Джей Ло и ее жениха к свадьбе. «Брак важен для нас обоих. Мы оба выросли в традиционных латинских семьях, поэтому мы хотим этого», – пояснила певица.

Лопес подчеркнула, что именно личная жизнь, а не карьера, всегда будет оставаться для нее в приоритете.

«Каждому человеку нужен тот, с кем он состарится. Сколько бы вы не работали, сколько бы не получали денег, разве это что-то значит? В действительности – ничего», – рассудила Дженнифер.