Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года



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Дженнифер Лопес

Многие поклонники отметили, что за 20 лет певица и актриса ничуть не изменилась

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Дженнифер Лопес была одной из гостей мероприятия — на главное кинособытие года она пришла в сверкающем серебристом платье от Тома Форда в компании своего возлюбленного Алекса Родригеса.

На своей странице в Instagram певица решила поностальгировать и вспомнить церемонию «Оскара» двадцатилетней давности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Фев 2019 в 12:10 PST

На мероприятии 1999 года Лопес появилась в роскошном черном платье в пол, чтобы представить номинантов в одной из категорий. В подписи к видеоролику певица вспоминает, что если она когда-либо чувствовала себя настоящей принцессой, то это случилось именно в тот момент.

Многие поклонники артистки отметили, что за 20 лет Джей Ло совсем не изменилась.



