  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года

    • Розсилка
    Дженнифер Лопес - Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес

    Многие поклонники отметили, что за 20 лет певица и актриса ничуть не изменилась

    В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Дженнифер Лопес была одной из гостей мероприятия — на главное кинособытие года она пришла в сверкающем серебристом платье от Тома Форда в компании своего возлюбленного Алекса Родригеса.

    screenshot_22_06

    На своей странице в Instagram певица решила поностальгировать и вспомнить церемонию «Оскара» двадцатилетней давности.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    На мероприятии 1999 года Лопес появилась в роскошном черном платье в пол, чтобы представить номинантов в одной из категорий. В подписи к видеоролику певица вспоминает, что если она когда-либо чувствовала себя настоящей принцессой, то это случилось именно в тот момент.

    Многие поклонники артистки отметили, что за 20 лет Джей Ло совсем не изменилась.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года
    Дженнифер Лопес поделилась архивными кадрами с «Оскара» 1999 года

     Читайте также: Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке.


    актриса певица Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ