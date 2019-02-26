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    Шоу-биз

    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо

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    <div class="sel_item">Дженнифер Лоуренс&nbsp;</div> - Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс 

    Актриса показала украшение, подаренное ей Куком Марони

    Актриса Дженнифер Лоуренс впервые после того, как стало известно о ее помолвке с Куком Марони, показала на публике обручальное кольцо. Возможно, девушка забыла «перевернуть» его, или решила, что больше не хочет его скрывать.

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    Журналисты заметили украшение у нее на пальце, когда она была в ресторане ABC Cocina. Теперь ясно, что кольцо украшено большим камнем, но оценить его стоимость эксперты пока не берутся. Во время ужина, на котором актриса появилась с украшением, она была в приподнятом настроении и проводила время с подругами.

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    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо
    Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо

    До этого Лоуренс появлялась на публике с кольцом, но оно было перевернуто камнем к тыльной стороне ладони, а на пальце было заметно просто ровную линию. Некоторые поклонники предположили, что, возможно, кольцо просто большое и крутится на пальце само, передает Girlfriend. Напомним, что актриса подтвердила помолвку в начале месяца, она встречается со своим женихом с июня 2018 года.

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