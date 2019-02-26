Дженнифер Лоуренс перестала прятать обручальное кольцо



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Дженнифер Лоуренс

Актриса показала украшение, подаренное ей Куком Марони

Актриса Дженнифер Лоуренс впервые после того, как стало известно о ее помолвке с Куком Марони, показала на публике обручальное кольцо. Возможно, девушка забыла «перевернуть» его, или решила, что больше не хочет его скрывать.

Журналисты заметили украшение у нее на пальце, когда она была в ресторане ABC Cocina. Теперь ясно, что кольцо украшено большим камнем, но оценить его стоимость эксперты пока не берутся. Во время ужина, на котором актриса появилась с украшением, она была в приподнятом настроении и проводила время с подругами.

До этого Лоуренс появлялась на публике с кольцом, но оно было перевернуто камнем к тыльной стороне ладони, а на пальце было заметно просто ровную линию. Некоторые поклонники предположили, что, возможно, кольцо просто большое и крутится на пальце само, передает Girlfriend. Напомним, что актриса подтвердила помолвку в начале месяца, она встречается со своим женихом с июня 2018 года.



