Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа



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Дженнифер Лоуренс и Кук Марони помолвлены

Пара была замечена в одном из нью-йоркских ресторанов.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони помолвлены: об этом сообщает Just Jared со ссылкой на официального представителя актрисы. Ранее 28-летняя обладательница «Оскара» и ее 33-летний бойфренд были замечены в одном из нью-йоркских ресторанов, где, по словам источника, что-то праздновали, а на пальце Джен сверкало кольцо с бриллиантом внушительного размера.

Кук Марони – успешный американский искусствовед, владеющий собственной галереей в Нью-Йорке. Впервые о новом романе Лоуренс стало известно прошлым летом, когда папарацци поймали пару на прогулке по улицам «Большого яблока». До встречи с Куком актриса была в отношениях с режиссером Дареном Аронофски, но спустя месяц после премьеры его фильма «Мама!», в котором Лоуренс исполнила главную роль, пара распалась.