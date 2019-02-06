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    Шоу-биз

    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа

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    Дженнифер Лоуренс и Кук Марони помолвлены - Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс и Кук Марони помолвлены

    Пара была замечена в одном из нью-йоркских ресторанов.

    Дженнифер Лоуренс и Кук Марони помолвлены: об этом сообщает Just Jared со ссылкой на официального представителя актрисы. Ранее 28-летняя обладательница «Оскара» и ее 33-летний бойфренд были замечены в одном из нью-йоркских ресторанов, где, по словам источника, что-то праздновали, а на пальце Джен сверкало кольцо с бриллиантом внушительного размера.

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    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа
    Дженнифер Лоуренс выходит замуж за американского искусствоведа

    Кук Марони – успешный американский искусствовед, владеющий собственной галереей в Нью-Йорке. Впервые о новом романе Лоуренс стало известно прошлым летом, когда папарацци поймали пару на прогулке по улицам «Большого яблока». До встречи с Куком актриса была в отношениях с режиссером Дареном Аронофски, но спустя месяц после премьеры его фильма «Мама!», в котором Лоуренс исполнила главную роль, пара распалась.

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