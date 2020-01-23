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    Шоу-биз

    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»

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    &laquo;Тогда я спала в одной кровати с дочерью друга семьи. Все началось с безобидного щекотания&raquo;, &ndash; начала свой рассказ Джессика Симпсон - Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    «Тогда я спала в одной кровати с дочерью друга семьи. Все началось с безобидного щекотания», – начала свой рассказ Джессика Симпсон

    Певица также выпустит шесть новых песен, в которых рассказывает свою историю

    В скором времени 39-летняя американская актриса и певица Джессика Симпсон выпустит свои мемуары «Открытая книга» (Open Book). В связи с выходом книги звезда дала большое интервью People, в котором рассказала, что в юности подверглась сексуальному насилию. Певица призналась, что все началось, когда ей было всего шесть лет.

    «Тогда я спала в одной кровати с дочерью друга семьи. Все началось с безобидного щекотания по спине, а затем переросло в неприличные вещи. Я хотела обо всем рассказать своим родителям. Я была жертвой, но почему-то я чувствовала себя виноватой», – сказала она.

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    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»
    Джессика Симпсон рассказала, как стала зависима от алкоголя и таблеток: «Я подверглась сексуальному насилию»

    Наконец она рассказала о произошедшем родителям, Тине и Джо Симпсонам, когда ей было 12 лет. В это время они вместе путешествовали на автомобиле.

    Мать ударила отца по руке и крикнула ему: «Я говорила тебе, что что-то происходит". Папа следил за дорогой и ничего не сказал на это».

    «После этого мы никогда не останавливались в доме друзей моих родителей. Но мы также не говорили, что произошло. Спустя годы я стала глушить боль алкоголем и таблетками», – добавила она.

    Наряду с книгой, певица также выпустит шесть новых песен, в которых рассказывает свою историю. Она надеется, что книга (и музыка) поможет другим ощутить, что они не одиноки.

    «Это был долгий тяжелый эмоциональный путь. Я использовала свою боль и превратила ее во что-то, что может быть прекрасным и, надеюсь, вдохновляющим для людей», – подытожила она.

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