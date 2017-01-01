Джеймс Кэмерон признался, что чуть не разбил голову Харви Вайнштейну статуэткой «Оскар»

Джеймс Кэмерон, оказывается, еще много лет назад невзлюбил голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

В далеком 1998 году во время церемонии «Оскар» режиссер «Титаника» крупно поссорился с Вайнштейном и чуть не разбил тому голову одной из полученных статуэток. Как признался Кэмерон в интервью Vanity Fair, в ходе мероприятия ему очень не понравились высказывания Харви и представителей его студии о Гильермо Дель Торо, который



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Джеймс Кэмерон, оказывается, еще много лет назад невзлюбил голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

В далеком 1998 году во время церемонии «Оскар» режиссер «Титаника» крупно поссорился с Вайнштейном и чуть не разбил тому голову одной из полученных статуэток.

Как признался Кэмерон в интервью Vanity Fair, в ходе мероприятия ему очень не понравились высказывания Харви и представителей его студии о Гильермо Дель Торо, который является другом режиссера. «Он подошел ко мне и стал рассказывать, как они ценят настоящих художников.

А я напомнил ему, как они на самом деле ценят художников на примере моего друга. Началась ссора, а все вокруг стали шептать: «Только не здесь!» Как будто, если бы мы подрались на стоянке, то было бы нормально», - вспоминает Кэмерон. Гильермо Дель Торо пришлось работать со студией Вайнштейна во время съемок фильма «Мутанты», о чем потом режиссер вспоминал с настоящим ужасом. «В моей жизни было два жутких события: похищение моего отца в Мексике и съемки «Мутантов» с Вайнштейнами. Не знаю, что было хуже, но в похищении был хоть какой-то смысл», - говорил Дель Торо.