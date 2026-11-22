Культовий гурт «Брати Гадюкіни» разом із новим солістом Костянтином Дунцем 24 листопада вирушає в тур Україною. Артисти виконуватимуть відомі хіти, пісні з попередніх альбомів та композиції з нової платівки, над якою зараз працюють. Музиканти обіцяють, що у виступах буде місце і для традиційного гумору, і для лірики, яка не зовсім звична для їхньої творчості. Про це гітарист Ігор Мельничук та клавішник Павло Крахмальов розповіли в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ігоря Мельничука, нові пісні гурту будуть переважно ліричними. Музикант пояснює це змінами, які переживає країна: якщо наприкінці 1980-х «Брати Гадюкіни» творили на тлі ейфорії від відродження України, то тепер українці живуть в умовах війни.

«Зараз часи такі: люди розстаються, живуть одне без одного. Тому в деяких наших піснях є настрої, яких у «Братів Гадюкіних» ніколи не було», – зазначив він.

Ігор Мельничук не вважає доречним зараз записувати багато суто веселих і стьобних композицій. Водночас наголошує: гурт не збирається переходити до ура-патріотичної музики, адже це не відповідає його стилю.

«Коли ми починали, умовно, 1989 року, в нас була ейфорія: Україна відроджується, народжується нова країна! А зараз Україна бореться, воює, і знову писати 12 стьобних веселеньких пісень трошки не на часі, як на мене. Я не люблю ура-патріотичні пісні, це не наше. Але, мені здається, з лірикою спробувати можна. Ну, подивимося, що люди скажуть. Звісно, хтось буде хейтити», – сказав гітарист.

Клавішник Павло Крахмальов нагадав, що альбоми Made in Ukraine (2014) та «Сміх і гріх» (2019) створювалися у непрості для країни часи, але, на його думку, залишилися недостатньо поміченими широкою аудиторією. Тепер композиції з цих платівок можуть сприйматися як нові й особливо відгукуватися слухачам.

Їх гурт планує поєднати з піснями з нового альбому. А от від фірмового стьобу «Брати Гадюкіни» відмовлятися не збираються.

«Стьоб – це вже наш спосіб життя. Та й у піснях «Братів Гадюкіних» завжди був другий план, а може, і третій, і четвертий. Тому, напевно, і в наших ліричних піснях можна побачити завуальовану усмішку», – пояснив Крахмальов.

Нагадаємо, цього літа президент Володимир Зеленський присвоїв гурту «Брати Гадюкіни» звання «Національна легенда України». За 38 років існування колектив створив пісні, які стали класикою українського року.