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    Шоу-биз

    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение

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    Джордин Вудс - Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс

    Девушка молит Хлои о прощении

    Джордин Вудс заявила, что не помнит об интрижке с Тристаном Томпсоном. Модель утверждает, что была в состоянии алкогольного опьянения и не может сказать, что творила.

    При этом Вудс не собирается искать себе оправдания, а просто хочет внести некоторую ясность в сложившуюся ситуацию. Модель не оставляет попыток связаться со своей лучшей подругой Кайли Дженнер и ее сестрой Хлои Кардашян, чтобы вымолить у них прощение.

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    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение
    Джордин Вудс списала интрижку с парнем Хлои Кардашьян на алкогольное опьянение

    Джордин утверждает, что даже не знает, как очутилась на вечеринке, где ее и застукали в объятиях бойфренда Кардашян 17 февраля. Это, в свою очередь, объясняет ту настойчивость Вудс, с которой она отрицала факт адюльтера с канадским спортсменом.

    Как отмечает издание HollywoodLife, Вудс вся в слезах пытается дозвониться Хлои и Кайли, но те на связь не выходят. Тем не менее она твердо намерена снова завоевать их дружбу и доверие.

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    Кардашьян
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