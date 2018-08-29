Екатерина Кухар призналась, что обожает Олю Фреймут



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Екатерина Кухар

Украинскую балерину и члена жюри «Танцев со звездами» разыграли в новом шоу

Вчера в эфире Нового канала стартовало новое шоу, главным идеологом и ведущей стала Оля Фреймут.

Своими впечатлениями после участия в проекте Екатерина Кухар поделилась с читателями Scotch.

«Я обожаю Олю, – призналась после программы Екатерина Кухар. – Мне безумно понравилось на шоу. Оно позитивное, веселое, заряженное потрясающей энергетикой. Я была поражена «пугающим» розыгрышем, который Оля для меня придумала.

Я трижды была в Диснейленде, вот только сейчас вернулась из Америки, где мы всей семьей посещали разные интересные аттракционы. Одним из них были страшные американские горки с «мертвой петлей». Когда мы вышли оттуда, нам показали фото, сделанные во время того, как мы ехали на горках. Там стоят специальные камеры, которые фиксируют эмоции людей на аттракционе. После горок я увидела на фотографии своё лицо, на котором было выражение дикого ужаса. Так вот – Олин эксперимент запросто можно сравнить с тем посещением Диснейленда!, - отметила Екатерина Кухар.

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Также, по словам примы-балерины, ее муж сделал ей приятный сюрприз.

«А еще в Олином розыгрыше я совершенно не ожидала увидеть в последней из «пугающих» дверей мужа с цветами – это был такой приятный сюрприз! Очень здорово, когда после страшных эмоций получаешь такие позитивные», - отметила Кухар.