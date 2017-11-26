Напомним, Анна Седокова воспитывает троих детей. Старшую дочь, 12-летнюю Алину, она родила в браке со спортсменом Валентином Белькевичем, а 5-летнюю Монику — в союзе с бизнесменом Максимом Чернявским. Отцом третьего ребенка артистки стал бизнесмен Артем Комаров.