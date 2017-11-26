Певица Анна Седокова наконец-то порадовала своих поклонников!

Звезда решила показать своего младшего сына. Анна стала многодетной мамой еще в апреле этого года, но до сих пор предпочитала скрывать малыша от посторонних глаз. В Instagram она поделилась совместным фото с наследником и поздравила всех мам с праздником: «Быть мамой — самоотверженно отдавать себя маленькому созданию. Быть всегда



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Певица Анна Седокова наконец-то порадовала своих поклонников!

Звезда решила показать своего младшего сына. Анна стала многодетной мамой еще в апреле этого года, но до сих пор предпочитала скрывать малыша от посторонних глаз.

В Instagram она поделилась совместным фото с наследником и поздравила всех мам с праздником: «Быть мамой — самоотверженно отдавать себя маленькому созданию. Быть всегда начеку. Быть плохой, но правильной. Быть взрослой. С праздником, мои девочки! С нашим праздником, мамочки. А это маленький Гектор».