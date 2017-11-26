Певица Анна Седокова наконец-то порадовала своих поклонников!
Звезда решила показать своего младшего сына. Анна стала многодетной мамой еще в апреле этого года, но до сих пор предпочитала скрывать малыша от посторонних глаз.
В Instagram она поделилась совместным фото с наследником и поздравила всех мам с праздником: «Быть мамой — самоотверженно отдавать себя маленькому созданию. Быть всегда
Вчора, 11:03
Розсилка
Певица Анна Седокова наконец-то порадовала своих поклонников!
Звезда решила показать своего младшего сына. Анна стала многодетной мамой еще в апреле этого года, но до сих пор предпочитала скрывать малыша от посторонних глаз.
В Instagram она поделилась совместным фото с наследником и поздравила всех мам с праздником: «Быть мамой — самоотверженно отдавать себя маленькому созданию. Быть всегда начеку. Быть плохой, но правильной. Быть взрослой. С праздником, мои девочки! С нашим праздником, мамочки. А это маленький Гектор».
Напомним, Анна Седокова воспитывает троих детей. Старшую дочь, 12-летнюю Алину, она родила в браке со спортсменом Валентином Белькевичем, а 5-летнюю Монику — в союзе с бизнесменом Максимом Чернявским. Отцом третьего ребенка артистки стал бизнесмен Артем Комаров.