Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Син легендарного Юрія Рибчинського заступився за батька на сцені премії Людина року-2025

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Поет Євген Рибчинський отримав відзнаку свого батька
фото: кадр з відео

Євген Рибчинський дорікнув комітету Шевченківської премії

Син народного артиста і Героя України Юрія Рибчинського, поет та композитор Євген Рибчинський, заступився за батька зі сцени 30-ї церемонії вручення премії Людина року-2025, нагадавши про його здобутки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис поета у соцмережах.

Юрія Рибчинського відзначили спеціальною ювілейною премією «Зіркове соло». Відзнаку за поета отримав Євген Рибчинський. Під час вручення син артиста поправив ведучих. Євген Рибчинський зауважив, що в доробку його батька понад 3 тис. написаних пісень. Тоді як 150 пісень написав саме син поета.

«Я дуже вдячний премії, що вкотре вона відзначає мого тата. Мій тато щиро відзначений свої 80 із зайвих років. Як вже проголонало тут він і Герой України, і Легенда, і все решта. Але він написав не 150 пісень, 150 написав я. Він написав понад 3 тис. Це так, на всякий випадок, щоб зрозуміти велич цієї людини», – пояснив поет.

Євген Рибчинський заступився за свого батька
Євген Рибчинський заступився за свого батька
фото: скриншот із відео

Крім того, Євген Рибчинський зауважив, що досі жодне видавництво не видало збірки пісень Юрія Рибчинського. Також він зазначив, що поет жодного разу не був номінований на Шевченківську премію. Тож син народного артиста подякував за відзнаку премії Людина року.

«Але хочу сказати дуже важливу річ. Він ніби відзначений, але тим не менше. Жодне видавництво ще саме не видало жодної збірки його віршів. Жодна радіостанція просто так, жодного разу не крутила його пісні. І 62 року існує Шевченківська премія в Україні. Тато жодного разу не був навіть номінований. Тому я щиро вдячний премії Людина року за справжнє визнання. І я хочу сказати, що для мого тата, для Юрія Рибчинського, найважливішим визнанням є народна любов і народна шана. Дякую», – сказав композитор зі сцени.

Євген Рибчинський також зазначив, що нині Юрій Рибчинський перебуває на відпочинку.

Нагадаємо, Юрій Рибчинський є автором понад 3 тис. творів – це пісні, музичні номери для оперет, мюзиклів та рок-опер. Вірші Рибчинського покладені на відомі українські пісні покладено. Серед них пісні Володимира Івасюка – «Кленовий вогонь», «У долі своя весна», Ігоря Поклада – «Осіння пісня», «Дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Тече вода», «Зелен-клен», Ігоря Шамо – «Три поради», Миколи Мозгового – «Минає день», «Знов я в гори йду», Геннадія Татарченка – «Віват, король…», Павла Зіброва – «Хрещатик», Наталії Могилевської – «Самота» та інші.

Серед співаків, які виконували пісні Рибчинського, десятки відомих зірок української естради. Наприклад, Ніна Матвієнко, Ярослав Євдокимов, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Наталія Бучинська, Наталія Могилевська, Микола Мозговий, Руслана Лижичко, Павло Зібров та інші.

Читайте також:

Теги: син премія народний артист Євген Рибчинський Юрій Рибчинський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка Джамала має двох синів Емір-Рахмана і Селіма-Гірая
Джамала заспівала разом із синами на сцені Національної опери в Києві (відео)
5 жовтня, 16:24
Василь Зінкевич є легендарним українським співаком
Заборгував 100 тис. грн готелю та ночував у комірці покоївки. Якими були сценічні звички та ритуали Василя Зінкевича
6 жовтня, 11:22
Брітні Спірс має двох синів Шона Престона і Джейдена Джеймсома
Брітні Спірс зустрілася із дорослими синами попри складні стосунки: деталі сімейного конфлікту
8 жовтня, 14:35
Кіліан Мбаппе поповнив колекцію трофеїв
Репетиція «Золотого м'яча»? Мбаппе отримав індивідуальний приз за тиждень до церемонії
19 жовтня, 14:29
Сінді Кроуфорд щемливо звернулася до сина Преслі Гербера
Сінді Кроуфорд уперше прокоментувала смерть 27-річного сина
19 жовтня, 10:06
Маленький Святослав на руках у хрещеного
Репер-військовий Ярмак похрестив новонародженого сина
17 жовтня, 19:59
Іво Бобул у червні відзначив 73-річчя
Іво Бобул вразив перевтіленням після схуднення (фото)
23 жовтня, 18:27
Богдан Бенюк: «Прихильники російської мови йдуть на конфлікти, вони дуже настирливі й принципові»
«Треба жорсткі штрафи». Бенюк пояснив, якою має бути українізація
27 жовтня, 11:33
Богдан Бенюк: Треба рішучі кроки – повна заборона російської мови для вживання в Україні. А не боятися, що нам будуть казати угорці…
«Повна заборона російської мови». Богдан Бенюк закликав владу посилити українізацію
27 жовтня, 21:44

Шоу-біз

Син легендарного Юрія Рибчинського заступився за батька на сцені премії Людина року-2025
Син легендарного Юрія Рибчинського заступився за батька на сцені премії Людина року-2025
Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео)
Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео)
Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото)
Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото)
Людина року-2025. Ольга Сумська отримала високу нагороду
Людина року-2025. Ольга Сумська отримала високу нагороду
Актор-воїн назвав своє найбільше розчарування у ЗСУ
Актор-воїн назвав своє найбільше розчарування у ЗСУ
Політолог, який працював в адміністрації Ющенка, здивував своїм виступом на «Голосі країни»
Політолог, який працював в адміністрації Ющенка, здивував своїм виступом на «Голосі країни»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
157K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
117K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
70K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua