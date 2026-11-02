Син легендарного Юрія Рибчинського заступився за батька на сцені премії Людина року-2025

Євген Рибчинський дорікнув комітету Шевченківської премії

Син народного артиста і Героя України Юрія Рибчинського, поет та композитор Євген Рибчинський, заступився за батька зі сцени 30-ї церемонії вручення премії Людина року-2025, нагадавши про його здобутки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис поета у соцмережах.

Юрія Рибчинського відзначили спеціальною ювілейною премією «Зіркове соло». Відзнаку за поета отримав Євген Рибчинський. Під час вручення син артиста поправив ведучих. Євген Рибчинський зауважив, що в доробку його батька понад 3 тис. написаних пісень. Тоді як 150 пісень написав саме син поета.

«Я дуже вдячний премії, що вкотре вона відзначає мого тата. Мій тато щиро відзначений свої 80 із зайвих років. Як вже проголонало тут він і Герой України, і Легенда, і все решта. Але він написав не 150 пісень, 150 написав я. Він написав понад 3 тис. Це так, на всякий випадок, щоб зрозуміти велич цієї людини», – пояснив поет.

Євген Рибчинський заступився за свого батька фото: скриншот із відео

Крім того, Євген Рибчинський зауважив, що досі жодне видавництво не видало збірки пісень Юрія Рибчинського. Також він зазначив, що поет жодного разу не був номінований на Шевченківську премію. Тож син народного артиста подякував за відзнаку премії Людина року.

«Але хочу сказати дуже важливу річ. Він ніби відзначений, але тим не менше. Жодне видавництво ще саме не видало жодної збірки його віршів. Жодна радіостанція просто так, жодного разу не крутила його пісні. І 62 року існує Шевченківська премія в Україні. Тато жодного разу не був навіть номінований. Тому я щиро вдячний премії Людина року за справжнє визнання. І я хочу сказати, що для мого тата, для Юрія Рибчинського, найважливішим визнанням є народна любов і народна шана. Дякую», – сказав композитор зі сцени.

Євген Рибчинський також зазначив, що нині Юрій Рибчинський перебуває на відпочинку.

Нагадаємо, Юрій Рибчинський є автором понад 3 тис. творів – це пісні, музичні номери для оперет, мюзиклів та рок-опер. Вірші Рибчинського покладені на відомі українські пісні покладено. Серед них пісні Володимира Івасюка – «Кленовий вогонь», «У долі своя весна», Ігоря Поклада – «Осіння пісня», «Дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Тече вода», «Зелен-клен», Ігоря Шамо – «Три поради», Миколи Мозгового – «Минає день», «Знов я в гори йду», Геннадія Татарченка – «Віват, король…», Павла Зіброва – «Хрещатик», Наталії Могилевської – «Самота» та інші.

Серед співаків, які виконували пісні Рибчинського, десятки відомих зірок української естради. Наприклад, Ніна Матвієнко, Ярослав Євдокимов, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Наталія Бучинська, Наталія Могилевська, Микола Мозговий, Руслана Лижичко, Павло Зібров та інші.