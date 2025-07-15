Стартували зйомки серіалу «Гаррі Поттер»: перше фото

Прем'єра серіалу про Гаррі Поттера відбудеться в 2027 році

Компанія Warner Bros. офіційно оголосила про старт зйомок серіалу про «Гаррі Поттера» у Великій Британії. Реліз доповнено першим фото з майданчика, на якому представлено головного героя у виконанні Домініка Маклафліна. Рона та Герміону зіграють Аластар Стаут та Арабелла Стентон. В образі Хагріда з'явиться Нік Фрост, а Паапа Ессьеду стане новим Северусом Снейпом. Про це пише «Главком» із посиланням на wbd.com.

Також 14 липня було оголошено, що Невіла Долгопупса зіграє Рорі Вілмот, Дадлі Дурслі – Амос Кітсон, Роланду Трюк – Луїз Бредлі, а містера Олівандера – Антон Лессер.

Розпочато зйомки телесеріалу HBO про Гаррі Потера

У знімальній групі також поповнення: Адріано Голдман (оператор), Кейт Холл (художник за зачісками та гримом), Пол Герберт (координатор трюків), Марк Холт (керівник спецефектів), Мара ЛеПере-Шлуп (художник-постановник), Наомі Мур (декоратор), Джон (керівник візуальних ефектів), Дім Сідолі (продюсер візуальних ефектів) та раніше оголошена Холлі Уоддінгтон (художник по костюмах).

Автор сценарію та виконавчий продюсер серіалу – Франческа Гардінер («Спадкоємці», «Темні початки»). Марк Майлод («Одні з нас», «Спадкоємці», «Гра престолів») зніме кілька епізодів шоу. Серед інших продюсерів також заявлено Дж. До. Роулінг, Ніл Блер, Рут Кенлі-Леттс та Девід Гейман.

Прем'єра серіалу про Гаррі Поттера відбудеться в 2027 році на HBO і HBO Max. Заплановано сім сезонів.

Нагадаємо, у Великій Британії для зйомок серіалу «Гаррі Поттер» збудують міні-місто вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів.