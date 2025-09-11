Ексобраницю актора Костянтина Темляка визнали потерпілою у кримінальній справі

Фотографиня Анастасія Соловйова (Чорнобай) також повідомила, що продовжує лікування тривожного розладу

Адвокати Анастасії Соловйової повідомили, що за їхньої участі з фотографинею провели першочергові слідчі дії. Також юристи вказали на подвійні стандарти Української кіноакадемії щодо військовослужбовця, актора Костянтина Темляка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі юридичної компанії.

«З моменту, як ми стали її представниками, Анастасію офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі. За нашої участі з нею провели першочергові слідчі дії. Ми зібрали й передали поліції факти, що свідчать не лише про насильство над нею, а й про інші випадки насильства щодо жінок і навіть про ймовірне розбещення неповнолітньої. Мова не про один випадок, а про системне насильство», – йдеться в заяві.

Адвокати Соловйової наголосили – попри гучний скандал Костянтин Темляк залишається номінантом кінопремії «Золота дзиґа». Захисник України потрапив у шортліст категорії «Найкраща чоловіча роль» за фільм «БожеВільні».

«І тут питання вже не лише юридичне, а й репутаційне. У статуті Української кіноакадемії прямо записано: її члени зобов’язані не шкодити репутації академії. У 2022 році з лав Української кіноакадемії виключили режисера Сергія Лозницю, без підозри чи вироку, лише через позицію, яку визнали неприйнятною та антиукраїнською. У 2025-му Українська кіноакадемія мовчить, коли йдеться про насильство над жінками та ймовірне розбещення неповнолітньої.

Це подвійні стандарти, які звучать так: політична позиція – неприпустима, а насильство над жінками – «прийнятне». Для кіноіндустрії це момент істини. Бо насильство – не тільки кримінальний злочин. Це репутаційна пляма, яка самодостатня для рішень. Українська кіноакадемія має показати: насильству немає місця в мистецтві», – зауважили адвокати Соловйової.

Костянтин Темляк поки не відреагував на цю заяву. Щодо Анастасії Соловйової, то вона зробила репост публікації адвокатів. Також фотографиня повідомила – вона отримала заключення від своєї психіатрині. Вже за місяць Соловйова буде змінювати своє лікування.

Про скандал з Костянтином Темляком

Напередодні Анастасія Соловйова розповіла про чотири роки фізичного та психологічного насильства з боку Темляка. Фотографиня наголосила про емоційний контроль, шантаж (зокрема загрозами суїциду), а також розбещення неповнолітньої. Темляк надсилав відверті фотографії на той момент 15-річній дівчині.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею «домашнє насильство» і проводить перевірку можливих інших правопорушень. Сам Темляк у своїй реакції визнав, що колишня партнерка говорить правду, підтвердив, що в тому життєвому періоді зловживав алкоголем і наркотиками, «неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити» Анастасію, штовхати її або стиснути руку. У своєму зверненні Темляк вибачається і заявляє, що готовий понести юридичну та моральну відповідальність.

