Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ексобраницю актора Костянтина Темляка визнали потерпілою у кримінальній справі

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Актор та фотографиня були разом чотири роки
фото: колаж Главком

Фотографиня Анастасія Соловйова (Чорнобай) також повідомила, що продовжує лікування тривожного розладу

Адвокати Анастасії Соловйової повідомили, що за їхньої участі з фотографинею провели першочергові слідчі дії. Також юристи вказали на подвійні стандарти Української кіноакадемії щодо військовослужбовця, актора Костянтина Темляка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі юридичної компанії.

«З моменту, як ми стали її представниками, Анастасію офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі. За нашої участі з нею провели першочергові слідчі дії. Ми зібрали й передали поліції факти, що свідчать не лише про насильство над нею, а й про інші випадки насильства щодо жінок і навіть про ймовірне розбещення неповнолітньої. Мова не про один випадок, а про системне насильство», – йдеться в заяві.

Адвокати Соловйової наголосили – попри гучний скандал Костянтин Темляк залишається номінантом кінопремії «Золота дзиґа». Захисник України потрапив у шортліст категорії «Найкраща чоловіча роль» за фільм «БожеВільні».

«І тут питання вже не лише юридичне, а й репутаційне. У статуті Української кіноакадемії прямо записано: її члени зобов’язані не шкодити репутації академії. У 2022 році з лав Української кіноакадемії виключили режисера Сергія Лозницю, без підозри чи вироку, лише через позицію, яку визнали неприйнятною та антиукраїнською. У 2025-му Українська кіноакадемія мовчить, коли йдеться про насильство над жінками та ймовірне розбещення неповнолітньої.

Це подвійні стандарти, які звучать так: політична позиція – неприпустима, а насильство над жінками – «прийнятне». Для кіноіндустрії це момент істини. Бо насильство – не тільки кримінальний злочин. Це репутаційна пляма, яка самодостатня для рішень. Українська кіноакадемія має показати: насильству немає місця в мистецтві», – зауважили адвокати Соловйової.

Костянтин Темляк поки не відреагував на цю заяву. Щодо Анастасії Соловйової, то вона зробила репост публікації адвокатів. Також фотографиня повідомила – вона отримала заключення від своєї психіатрині. Вже за місяць Соловйова буде змінювати своє лікування.

Сторіз фотографині про свій поточний стан здоров'я
Сторіз фотографині про свій поточний стан здоров'я
фото: Instagram/solovieva.nasty

Про скандал з Костянтином Темляком

Напередодні Анастасія Соловйова розповіла про чотири роки фізичного та психологічного насильства з боку Темляка. Фотографиня наголосила про емоційний контроль, шантаж (зокрема загрозами суїциду), а також розбещення неповнолітньої. Темляк надсилав відверті фотографії на той момент 15-річній дівчині.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею «домашнє насильство» і проводить перевірку можливих інших правопорушень. Сам Темляк у своїй реакції визнав, що колишня партнерка говорить правду, підтвердив, що в тому життєвому періоді зловживав алкоголем і наркотиками, «неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити» Анастасію, штовхати її або стиснути руку. У своєму зверненні Темляк вибачається і заявляє, що готовий понести юридичну та моральну відповідальність.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kostya Temlyak (@kostiatemliak)

Раніше «Главком» розповідав, що ексбойфренд співачки Аліни Гросу влаштував їй сюрприз у гримерці. Водночас онука музичної виконавиці Софії Ротару Софія Євдокименко сфотографувалась на тлі президента США Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: слідство скандал домашнє насильство актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Помер співзасновник «Військові ЛГБТ+» Олександр Данілін
Помер співзасновник «Військові ЛГБТ+» Олександр Данілін
Ексобраницю актора Костянтина Темляка визнали потерпілою у кримінальній справі
Ексобраницю актора Костянтина Темляка визнали потерпілою у кримінальній справі
«Кримський міст». Акторка Катерина Кузнецова розкрила цинізм пропагандиста Тіграна Кеосаяна
«Кримський міст». Акторка Катерина Кузнецова розкрила цинізм пропагандиста Тіграна Кеосаяна
«Діагноз мене не тішить». Співак Melovin опинився в лікарні під крапельницями (фото)
«Діагноз мене не тішить». Співак Melovin опинився в лікарні під крапельницями (фото)
Названо дату прем'єри шоу «Холостяк» з Тарасом Цимбалюком (відео)
Названо дату прем'єри шоу «Холостяк» з Тарасом Цимбалюком (відео)
«У нас було всього $30 тис. доларів». Алла Пугачова вперше розказала, як покидала Росію
«У нас було всього $30 тис. доларів». Алла Пугачова вперше розказала, як покидала Росію

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua