Сенат Чехії ухвалив резолюцію про насильницьку асиміляцію українців на тимчасово окупованих територіях

Сенат Чехії наголошує, що ці дії Росії є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права

Сенат Чеської Республіки ухвалив резолюцію щодо систематичних злочинів російських окупаційних сил проти українського населення на тимчасово окупованих територіях України, включно з примусовою паспортизацією та русифікацією, спрямованими на насильницьку асиміляцію українців. Про це йдеться в резолюції, опублікованій на сайті Сенату Чехії, повідомляє Guildhall.

У резолюції Комітет з питань закордонних справ, оборони та безпеки Сенату Чехії засуджує злочинні дії Російської Федерації проти українського населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йдеться про незаконні затримання, тортури, насильницькі зникнення та викрадення людей, примусову паспортизацію та русифікацію, що мають на меті підрив української ідентичності та придушення будь-якого спротиву.

У документі виділено такі злочини Російської Федерації:

масові депортації українців, включно з дітьми, із одночасним завезенням населення з Росії;

знищення культурної спадщини та архівів як елемент системної політики винищення української культури;

зміну освітніх програм на окупованих територіях із нав’язуванням російського бачення історії та вихованням дітей у дусі мілітаризованого патріотизму;

примусову асиміляцію дорослих, включно з русифікацією імен і прізвищ, відмовою від українського громадянства та загрозою мобілізації до російської армії проти власної держави.

Сенат Чехії наголошує, що ці дії Росії є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права та можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, злочини проти людяності й навіть геноцид.

Нагадаємо, що 24 червня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій дії Російської Федерації проти українців на тимчасово окупованих територіях України були визнані етнічною чисткою. Відповідно до пункту 14 резолюції, Росія здійснює етнічну чистку шляхом примусового переміщення, депортації та насильницької асиміляції українців на окупованих територіях.