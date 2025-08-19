Головна Київ Новини
Поліція проводить розслідування на тлі звинувачення актора Темляка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Поліція проводить розслідування на тлі звинувачення актора Темляка
Колишня дівчина Костянтина Темляка звинуватила його у домашньому насильстві
скріншот з відео

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про домашнє насильство

Правоохоронці почали розслідування за звинуваченнями проти актора Костянтина Темляка. Справу класифіковано як домашнє насильство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь поліції Києва на запит LB.ua.

За словами правоохоронців, вони порушили кримінальну справу за статтею про домашнє насильство (ст. 126-1 Кримінального кодексу України). У межах розслідування також перевіряють можливі факти інших правопорушень. Ймовірно, йдеться про звинувачення проти Темляка у вимаганні інтимних фото у 15-річної дівчини та надсиланні їй своїх власних.

Фотографка Анастасія Соловйова, яка і розповіла про насильство з боку актора, запевнила у своїх Instagram-сторіс, що не дасть цій історії «пройти безслідно та забутись».

Нагадаємо, колишня дівчина Костянтина Темляка звинуватила його у домашньому насильстві. За Анастасії Соловйової, протягом чотирьох років він застосовував до неї фізичне та психологічне насильство, підіймаючи на неї руку та шантажувавши самогубством. Після цього співачка Manita заявила, що Темляк надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було лише 15 років, а також пропонував секс утрьох з її подругою.

Темляк визнав, що «неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити, штовхнути чи стиснути руку до синця». Він висловив готовність понести юридичну та моральну відповідальність. 

Через скандал за актора вступився український журналіст Олексій Суханов. Також за актора вступилась його колега, акторка Театру на Подолі Даша Малахова. Вона розповіла, як сама була аб'юзом у стосунках, та наголосила, що на Темляка повісили ярлик.

До слова, дружина актора Театру на Подолі Костянтина Темляка, акторка Анастасія Нестеренко відреагувала на публічний скандал зі звинуваченнями її чоловіка у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої.

домашнє насильство актор Київ Національна поліція України

