Теракт на Печерську під виглядом домашнього насильства: агент РФ проведе у в'язниці дев'ять років

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Зловмисника затримали за місцем проживання. Обіцяну «винагороду» від російських спецслужб він так і не отримав
фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисник вчинив теракт у Печерському районі столиці з метою вбити поліцейських

Агент російських спецслужб, який намагався підірвати наряд поліції в Києві, отримав дев'ять років ув'язнення. Терорист влаштував вибух у Печерському районі столиці, змайструвавши розтяжку з бойовою гранатою для правоохоронців, які прибули на хибний виклик про домашнє насильство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

За даними правоохоронців, зловмисник вчинив теракт у Печерському районі столиці з метою вбити поліцейських. Завдяки професійним діям правоохоронці змогли врятуватись від вибуху. Фігуранта затримали за місцем проживання, під час досудового розслідування він перебував під вартою.

У поліції нагадали, що 17 листопада 2024 року до поліції Києва надійшло повідомлення про нібито випадок домашнього насильства. «Потерпіла» телефоном розповіла, що її побив хлопець, і через страх вона зачинилася у ванній, залишивши двері квартири відчиненими. На виклик оперативно прибув наряд поліції сектору протидії домашньому насильству.

Увійшовши до квартири, правоохоронці виявили розтяжку з бойовою гранатою Ф-1. Поліцейські миттєво залишили приміщення, і вже за секунди стався вибух. Завдяки швидким і злагодженим діям ніхто не постраждав.

фото: Національна поліція України/Facebook
фото: Національна поліція України/Facebook

З’ясувалося, що квартира була орендована виключно для влаштування засідки. Дзвінок жіночим голосом на лінію «102» був частиною злочинного плану, розробленого спецслужбами РФ, аби заманити українських правоохоронців у пастку.

фото: Національна поліція України/Facebook

У ході оперативних заходів поліцейські Києва спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції та СБУ встановили особу зловмисника. За даними правоохоронців, зловмисником  виявився неодноразово судимий за різні злочини 43-річний мешканець Київщини, якого дистанційно завербували ворожі спецслужби. Чоловік отримав від кураторів детальні інструкції: орендувати квартиру, встановити вибухівку та відеокамери для онлайн-фіксації підриву.

фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисника затримали за місцем проживання. Обіцяну «винагороду» від російських спецслужб він так і не отримав.

Як повідомили столичні правоохоронці, днями Печерський районний суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Ворожого агента засуджено до дев’яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, Контррозвідка СБУ у Львові запобігла спробі терористичного акту, який готували російські спецслужби. У момент закладання саморобного вибухового пристрою під автомобіль українського військовослужбовця були затримані двоє неповнолітніх російських агентів.

Також повідомлялося, що Служба безпеки та Національна поліція затримали «по гарячих слідах» двох російських агентів, які ввечері 5 серпня вчинили теракт у Житомирі. 

