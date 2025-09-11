Теракт на Печерську під виглядом домашнього насильства: агент РФ проведе у в'язниці дев'ять років

Зловмисника затримали за місцем проживання. Обіцяну «винагороду» від російських спецслужб він так і не отримав

Агент російських спецслужб, який намагався підірвати наряд поліції в Києві, отримав дев'ять років ув'язнення. Терорист влаштував вибух у Печерському районі столиці, змайструвавши розтяжку з бойовою гранатою для правоохоронців, які прибули на хибний виклик про домашнє насильство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, зловмисник вчинив теракт у Печерському районі столиці з метою вбити поліцейських. Завдяки професійним діям правоохоронці змогли врятуватись від вибуху. Фігуранта затримали за місцем проживання, під час досудового розслідування він перебував під вартою.

У поліції нагадали, що 17 листопада 2024 року до поліції Києва надійшло повідомлення про нібито випадок домашнього насильства. «Потерпіла» телефоном розповіла, що її побив хлопець, і через страх вона зачинилася у ванній, залишивши двері квартири відчиненими. На виклик оперативно прибув наряд поліції сектору протидії домашньому насильству.

Увійшовши до квартири, правоохоронці виявили розтяжку з бойовою гранатою Ф-1. Поліцейські миттєво залишили приміщення, і вже за секунди стався вибух. Завдяки швидким і злагодженим діям ніхто не постраждав.

Квартира після вибуху фото: Національна поліція України/Facebook

З’ясувалося, що квартира була орендована виключно для влаштування засідки. Дзвінок жіночим голосом на лінію «102» був частиною злочинного плану, розробленого спецслужбами РФ, аби заманити українських правоохоронців у пастку.

У ході оперативних заходів поліцейські Києва спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції та СБУ встановили особу зловмисника. За даними правоохоронців, зловмисником виявився неодноразово судимий за різні злочини 43-річний мешканець Київщини, якого дистанційно завербували ворожі спецслужби. Чоловік отримав від кураторів детальні інструкції: орендувати квартиру, встановити вибухівку та відеокамери для онлайн-фіксації підриву.

Зловмисника затримали за місцем проживання. Обіцяну «винагороду» від російських спецслужб він так і не отримав.

Як повідомили столичні правоохоронці, днями Печерський районний суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Ворожого агента засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

