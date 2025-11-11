Головна Скотч Шоу-біз
Ексзірка «Дизель шоу» та відомий телепродюсер заявили про розлучення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Яна Глущенко та Олег Збаращук вирішили завершити стосунки
фото: Oleh Zbarashchuk/Facebook

Акторка Глущенко: Олег Анатолійович, я завжди буду тебе любити – тільки вже іншою любов’ю

Українська акторка, ексзірка «Дизель шоу» Яна Глущенко та музичний продюсер Олег Збаращук заявили про розлучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи знаменитостей у соцмережах.

«Ніколи б не могла подумати, що писатиму ці слова… але… Це вже, мабуть, десята спроба. Фух, ну погнали. Ми з Олегом більше не разом – ми розлучаємося. Ох, які неприємні слова… Треба якесь нове значення придумати. Мабуть, «нове життя»? Так, скоріше за все, легше сприймається. Це наше спільне, доросле рішення. Без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих один одного почули», – йдеться у дописі акторки.

Ексзірка «Дизель шоу» та відомий телепродюсер заявили про розлучення фото 1

Глущенко подякувала Збаращуку за дев'ять років стосунків. «Я безмежно вдячна за те, що колись взяв мене за руку – і дев’ять років не відпускав. За всі ті різноманітні емоції, що ми прожили за цей час. Ми багато чого пройшли, вчилися один у одного, не слухалися один одного – але нам так було кайфово. Олег Анатолійович, я завжди буду тебе любити – тільки вже іншою любов’ю», – наголосила вона.

Збаращук додав: «Важко щось писати після слів @yamo4ka, але так, ми розлучаємось. Дякую тобі, за неймовірного Тамерлана, за кохання і відвертість, у мене в душі залишились тільки найтепліші спогади про наші дев'ять років. Ми щиро намагалися вберегти нашу пару, але не вийшло. Так буває. Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своєю любовʼю, про яку знаєш тільки ти».

Ексзірка «Дизель шоу» та відомий телепродюсер заявили про розлучення фото 2

Продюсер наголосив, що він із Глущенко утримаються від коментарів.

Зауважимо, що 1 квітня 2017 року зіркова пара одружилася у Одесі у колі найрідніших. На той час погляди були прикуті до Яни Галущенко та фронтмена гурту «ТІК» Віктора Бронюка. Проте згодом українці дізналися, що справжнє кохання розквітло у акторки з продюсером «ТІК» і гендиректором «Вінницяконцерт» Олегом Збаращуком. 4 жовтня 2017 року Яна народила сина Тамерлана.

Напередодні Яна Глущенко відверто поділилася історією про складний період у її стосунках з Олегом Збаращуком. В інтерв’ю з авторкою проєкту «Наодинці» Анною Севастьяновою Глущенко розповіла, що до розриву їх підштовхнула психологиня.

Теги: Дизель шоу розлучення Яна Глущенко

