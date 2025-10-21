Головна Скотч Життя
Сестра Поплавської заявила, що керівництво «Дизель Шоу» обшукувало квартиру акторки після її смерті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сестра Марини Поплавської Людмила дала інтерв'ю
фото: скриншот з відео

Рідна сестра акторки Марини Поплавської, Людмила Поплавська, поділилася шокуючими подробицями подій, що сталися після смерті артистки. Про це вона зауважила в інтерв’ю Аліні Доротюк, передає «Главком».

За словами сестри, у день аварії 20 жовтня 2018 року керівництво «Дизель Шоу» без дозволу родини та без присутності близьких обшукало орендовану квартиру Поплавської в Києві та вивезло з неї всі речі.

«У той день, коли загинула Марина Францівна, за наказом керівництва «Дизель Шоу» були зібрані її речі без нашого дозволу, без моєї присутності на орендованій квартирі в Києві. Про це я дізналася у цей день в обід, після 13:00. Я сказала, що мені потрібно забрати речі Марини Францівни. Сказали, всі речі в офісі», – зауважила сестра акторки.

Людмила Поплавська зазначила, що від представників «Дизель Студіо» вона так і не отримала жодних пояснень. Орендодавець квартири підтвердив, що до помешкання справді приходили люди з «Дизель Шоу» і забирали речі. «Ніхто мене не запитував, і це мене дуже бентежить. З якою ціллю? Чому так відбулося? На мою думку, це незаконно», – наголосила сестра загиблої.

Згодом адвокат, який займався справою ДТП, нібито пояснив такі дії страхом можливого пограбування. «Потім мені сказав адвокат, який займався ДТП, що вони боялися крадіжки, що нібито загинула зірка і хтось буде обкрадати квартиру. Це дурня. Ніхто ж не знав, де вона жила», – підсумувала Людмила Поплавська.

Нагадаємо, 20 жовтня 2018 року біля села Мила Києво-Святошинського району на автодорозі Київ – Чоп автобус «Неоплан» зіткнувся з вантажним автомобілем. У результаті ДТП загинула Марина Поплавська – акторка відомого українського гумористичного проєкту «Дизель шоу». Також були госпіталізовані Єгор Крутоголов та Яна Глущенко. Ще шестеро акторів отримали травми. Водія автобуса затримали. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

21 жовтня в Києві пройшло прощання з актрисою «Дизель Шоу» Мариною Поплавською, яка загинула в ДТП по дорозі зі Львова. Церемонія відбулася  в приміщенні «Жовтневого палацу».

