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    Шоу-биз

    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино

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    <span>Эмбер Херд</span> - Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд

    Экс-возлбленная Илона Маска и Джонни Деппа сыграла одну из главных ролей в супергеройском фильме «Аквамен»

    Голливудская актриса Эмбер Херд дала интервью французскому глянцу Glamour, в котором рассказала о феминизме, гендерном неравенстве и объективации женщин в современной киноиндустрии.

    В недавнем прошлом 32-летняя актриса пережила очень болезненный развод с Джонни Деппом. К нему Эмбер подтолкнул не менее болезненный брак. По словам Херд, ее отношениям с оскароносным актером, сопутствовали унижения и физическое насилие. И сегодня она считает своим долгом защитить и поддержать женщин, которые страдают от насилия со стороны своего партнера.

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    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино
    Эмбер Херд расказала о браке с Джонни Деппом и гендерном неравенстве в кино

    Эмбер сыграла одну из главных ролей в супергеройском фильме «Аквамен» — роль Меры, прекрасной владычицы морей. Этот факт навел интервьюера на тему объективизации. Актриса признает, что ей предлагают только роли, которые основаны на ее сексуальной привлекательности.

    «Но я берусь за все, что могу, — говорит Эмбер. – Я не могу себе позволить роскошь быть придирчивой… В любом случае, моя сексуальность, моя женственность, каким бы способом я ее ни выражала, принадлежит только мне».

    Также кинозвезда обратила внимание на необходимость борьбы с гендерным неравенством в Голливуде.

    «Нам платят меньше, чем мужчинам, и при этом мы проводим больше времени на съемочной площадке из-за повышенных требований к прическе и макияжу … Мы продолжаем работать по этой порочной системе», — возмущается Херд.

     

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