Эмили Ратаковски в микробикини соблазняла мужа в автомобиле: пикантное видео



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Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

28-летняя модель посетила модное мероприятие вместе с мужем

Знаменитая эротическая модель Эмили Ратаковски была замечена на улицах Нью-Йорка в откровенном наряде. На этот раз актриса надела экстремально открытый купальник.

Находясь в пробке перед началом мероприятия, Эмили скрасила время ожидания своими соблазнительными движениями. Она обратилась к супругу и поманила его к себе пальчиком. Сам мужчина был в это время за камерой.

Это не первый раз, когда супруг модели устраивает ей пикантную съемку. Недавно Ратаковски позировала ему топлес в гостиной их дома.