Горбунов рассказал, как делал предложение Осадчей в Одессе: Было очень сложно

Телеведущий не знал, как отреагирует его избранница

Телеведущий Юрий Горбунов за кулисами съемок нового сезона проекта «Голос країни» вспомнил, как делал предложение своей теперешней жене – телеведущей Кате Осадчей.

«Я в свое время делал предложение Кате в Одессе, и для меня это было очень сложно, поскольку я не знал, как она отреагирует. Она ответила «да», но это был очень волнующий момент. Для женщин это очень важный момент. Он значим, и «говорит», что мужчина ничего не боится и на весь мир может опуститься на колено и предложить руку и сердце», - рассказал Горбунов.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадча рассекретили, что они женаты, в 2017 году. А 18 февраля того же года родился первый общий сын пары Иван. 19 августа 2021-го на свет появился второй сын супругов, которого назвали Даниилом, сообщает ТСН.