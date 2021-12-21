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    Горбунов рассказал, как делал предложение Осадчей в Одессе: Было очень сложно

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    Юрий Горбунов и Катя Осадчая - Горбунов рассказал, как делал предложение Осадчей в Одессе: Было очень сложно
    Юрий Горбунов и Катя Осадчая

    Телеведущий не знал, как отреагирует его избранница

    Телеведущий Юрий Горбунов за кулисами съемок нового сезона проекта «Голос країни» вспомнил, как делал предложение своей теперешней жене – телеведущей Кате Осадчей.

    «Я в свое время делал предложение Кате в Одессе, и для меня это было очень сложно, поскольку я не знал, как она отреагирует. Она ответила «да», но это был очень волнующий момент. Для женщин это очень важный момент. Он значим, и «говорит», что мужчина ничего не боится и на весь мир может опуститься на колено и предложить руку и сердце», - рассказал Горбунов.

    Юрий Горбунов и Екатерина Осадча рассекретили, что они женаты, в 2017 году. А 18 февраля того же года родился первый общий сын пары Иван. 19 августа 2021-го на свет появился второй сын супругов, которого назвали Даниилом, сообщает ТСН.

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    Теги: Голос країни Юрий Горбунов шоу-бизнес телеведущий
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    Горбунов рассказал, как делал предложение Осадчей в Одессе: Было очень сложно