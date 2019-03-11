Ева Грин в кружевном платье появилась на презентации фильма «Дамбо»



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Ева Грин

Кинозвезда порадовала поклонников ярким образом

Вчера в Беверли-Хиллз состоялась пресс-конференция, посвященная выходу на экран фильма «Дамбо» от режиссера Тима Бертона. На встречу с журналистами, конечно, пришли создатели картины, в том числе и исполнительница главной женской роли в фильме 38-летняя Ева Грин.

Актриса, известная своим своеобразным стилем в одежде, появилась перед публикой в кружевном платье от Alexander McQueen кремового цвета, который дополнила кожаным ремнем-шлейфом от того же бренда. Наряд из актуальной весенне-летней коллекции отличается рядом эффектных и привлекающих внимание деталей, например, асимметричным подолом или шнуровками на рукавах.

Кстати, на выходных на официальном канале студии Walt Disney на YouTube появился первый отрывок из фильма - зрителям показали ролик, в котором герои фильма обнаруживают необычного слоненка. Выход картины в прокат намечен на 29 марта.