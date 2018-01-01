Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Kazka

Что нужно знать о молодой украинской группе, которая претендует на участие в «Евровидении-2018»

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Kazka. Коллектив был основан в 2017 году в Киеве. Он представляет из себя дуэт вокалистки Алексакендры Зарицкой и клавишника/гитариста Никиты Будаша. Для выступлений и студийных записей они привлекают сессионных музыкантов, пишет

ГЛАВКОМ



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Группа Kazka

Что нужно знать о молодой украинской группе, которая претендует на участие в «Евровидении-2018»

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Kazka. Коллектив был основан в 2017 году в Киеве. Он представляет из себя дуэт вокалистки Алексакендры Зарицкой и клавишника/гитариста Никиты Будаша. Для выступлений и студийных записей они привлекают сессионных музыкантов, пишет «Главком».

Они исполняют музыку в стиле фолк-инди-поп. Все свои песни коллектив исполняет исключительно на украинском.

Коллектив принял участие в кастинге шоу «Х-фактор 8». Их тренером выступил Андрей Данилко. По результатам зрительского голосования, они покинули проект в пятом эфире.

Впервые группа заявила о себе 1 марта прошлого года. Это был дебютный релиз «Свята», который успешно ротировался на радиостанциях. Первый концерт коллектива запланирован на 1 марта 2018 года.

Группа примет участие в Нацотборе с композицией «Дива», которая была представлена в прошлом месяце. «Была себе группа Kazka: experimental metal коллектив со страстью к электро-фолку. И пела себе группа песни. И имела среди песен тех одну забавную. И группа положила ее в волшебную шкатулку и прислала на суд весьма уважаемых музыкантов. И песня та настолько всех поразила, что самый главный и самый строгий из музыкантов сказал: «Вот так «Дива»!» – комментируют музыканты.

Жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступления участников в полуфиналах Национального отбора, состоится 19 января.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, а финал - 24 февраля.