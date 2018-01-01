Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Сергей Бабкин

Главные песни и вехи творческой карьеры знаменитого артиста

Одним из наиболее известных участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стал певец Сергей Бабкин. Свою творческую карьеру 39-летний харьковский артист начал в качестве театрального актера в 1999 году, пишет «Главком». В последние месяцы его можно было встретить в роли тренера седьмого сезона

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Сергей Бабкин

Главные песни и вехи творческой карьеры знаменитого артиста

Одним из наиболее известных участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стал певец Сергей Бабкин. Свою творческую карьеру 39-летний харьковский артист начал в качестве театрального актера в 1999 году, пишет «Главком».

В последние месяцы его можно было встретить в роли тренера седьмого сезона вокального шоу «Голос страны». А также вместе со своей супругой Снежаной он участвовал в пятом сезоне шоу «Танцы со звездами».

Свою музыкальную карьеру он начал в 2000 году в группе «5’nizza», где пел в дуэте с Андреем Запорожцем вплоть до 2007 года, когда коллектив распался. Наиболее яркими хитами группы стали «Солдат», «Весна», «Далеко», «Ты кидал» и Jamayka.

После этого Бабкин начал сольную карьеру. Периодически артист выступает совместно с другими музыкантами. Например, в 2011 году вышел проект «Брюссель», в котором Бабкин выступал вместе с Дмитрием Шуровым и Святославом Вакарчуком. Кроме того, он играл вместе с таким артистами, как Duda и KPSS. Музыкант исполняет песни как на русском, так и на украинском.

Бабкин неоднократно снимался в кино. Он появлялся в таких лентах, как «Русское» (2005), «День радио» (2007), «Отторжение» (2009), «Как завести женщину» (2013), «Александр Довженко. Одесский рассвет» (2014) и др.

Осенью прошлого года он оказался в центре большого скандала из-за того, что по-своему трактовал конфликт Украины и России. В связи с этим радикально настроенные активисты сорвали несколько концертов его всеукраинского тура. Однако после этого Бабкин заверил общественность, что является патриотом Украины и часть денег, заработанных на гастролях в России, он передал на благотворительность, в частности — детским домам и в зону АТО.

Со своей нынешней супругой Снежаной Сергей расписался в 2009 году. Они воспитывают двух совместных детей: дочь Веселину и сына Артура. Кроме того, у музыканта есть сын Илья от первого брака.

Жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступления участников национального отбора в полуфиналах, состоится 19 января.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.