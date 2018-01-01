Сергей Бабкин рассказал о песне, которую подготовил для «Евровидения»

До Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018» осталось совсем немного

Как сообщал ранее Scotch, музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта официально представил 18 участников, которые прошли многотысячный кастинг и будут бороться в прямом эфире за право представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Португалии. Среди тех, кто попал в список счастливчиков оказался и



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До Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018» осталось совсем немного

Как сообщал ранее Scotch, музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта официально представил 18 участников, которые прошли многотысячный кастинг и будут бороться в прямом эфире за право представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Португалии.

Среди тех, кто попал в список счастливчиков оказался и артист, который в прошлом году попал под пристальное внимание украинских патриотов - Сергей Бабкин.

Несмотря на то, что Бабкина долгое время упрекали в том, что он отказался публично признать Россию страной-агрессором и якобы продолжал гастрольную деятельность на территории РФ, артист по просьбе поклонников решил принять участие в Нацотборе на престижный песенный конкурс.

По словам популярного исполнителя, ему очень хочется популяризировать за пределами нашей страны мелодичный украинский язык.

Сергей Бабкин

Как отмечает пресс-служба артиста, композиция которую подготовил Бабкин для Нацотбора пронизана любовью к семье, родителям и родной стране. Да и написала она на украинском языке.

Сам же Бабкин прокомментировал свою новый трек «Крізь твої очі» так:

«У меня, по ощущениям, эта песня ассоциируется с цифрой 3. У каждого мужчины в жизни есть три главные женщины – это мама, супруга и дочь. Мой посыл был к ним. Ведь каждая из них когда-то была дочерью, и когда-то будет матерью. А я как мужчина благодарю каждую из них за свою жизнь и за ту, которую они еще принесут в этот мир».

Как оказалось, написана песня была во Львове.

«Начало песни было положено на одном из моих саунд-чеков, которые могут проходить в творческом поиске часами, а иногда и неделями. Наш музыкант Ефим играл мелодию, я ее подхватил и записал на диктофон. Потом пошел погулять по Львову, и слова сами стали приходить ко мне откуда-то. Так и набросал текст: «Я знаю, я вірю, я бачу…» Считаю, что эту песню о сильных чувствах создали четыре сильных мужчины: Ефим Чупакин, Антон Малышев, Евгений Филатов и я», - отметил артист.

Отметим, что 19 января участников ждет жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений артистов в полуфиналах Нацотбора.

Напомним, что в Нацотборе-2018 запланировано два полуфинала (10 и 17 февраля), в каждом из которых выступят по 9 исполнителей. В финал, который состоится 24 февраля, пройдут 6 участников. Победитель Нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в Португалии, с той же песней, с которой он участвовал в отборе.



