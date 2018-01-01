Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Kozak System

Чем прославились этно-рокеры, которые намерены представить Украину на международном песенном конкурсе

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Kozak System. Она была основана пять лет назад музыкантами, которые вышли из состава коллектива «Гайдамаки». На сегодняшний день у них три альбома, а в этом году ожидается выход четвертого, пишет «Главком». В

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Kozak System

Чем прославились этно-рокеры, которые намерены представить Украину на международном песенном конкурсе

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Kozak System. Она была основана пять лет назад музыкантами, которые вышли из состава коллектива «Гайдамаки». На сегодняшний день у них три альбома, а в этом году ожидается выход четвертого, пишет «Главком».

В группу входит пять музыкантов вокал/аккордеон, гитара, бас, труба и ударные. Со своими концертами они посетили 18 стран. Особенно часто они выступают в Польше, а также сотрудничают с коллективами наших западных соседей.

Особенно активно музыканты показали себя во время Евромайдана. Они много раз выходили на сцену Революции достоинства и стали инициаторами создания неофициального гимна «Брат за Брата», в создании которого приняли участие многие звезды и активисты тех событий: Руслана Лижичко, Евгений Нищук, Святослав Вакарчук, Мария Бурмака, Тарас Чубай и многие другие.

С началом АТО Kozak System часто отправлялся на восток Украины, чтобы выступить для украинских солдат.

Часто музыканты используют для своих композиций поэзию украинских классиков Василия Симоненко, Богдана Игоря-Антоныча, Костя Москальця, Юрия Издрыка и других.

В прошлом году их композиция «Не Моя» получил награду в номинации «Сингл года» по версии радиостанции «Джем FM».

Одной из наиболее популярных песен коллектива является «Така Спокуслива», которая является саундтреком для популярного сериала «Последний москаль»

Прошлым летом группа дала масштабный концерт в городке «Евровидения», который был разбит в центре Киева. За годы своего в творчества они выпустили около полутора десятков клипов.

Жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступления участников в полуфиналах Национального отбора, состоится 19 января.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, а финал - 24 февраля.