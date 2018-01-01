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    Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали из театра

    У артиста подозревают невралгию и осложенния в связи с вирусом
    Знаменитому российскому актеру Армену Джигарханяну экстренно потребовалась помощь врачей прямо из театра. Его доставили в Пироговскую больницу в Москве. Причиной оказался «гипертонический криз». «Также врачи подозревают у него невралгию и что артист подхватил вирус», - сообщает источник во врачебных кругах. При этом
    • Сьогодні, 10:29
    • Розсилка
    Армен Джигарханян
    Армен Джигарханян

    У артиста подозревают невралгию и осложенния в связи с вирусом

    Знаменитому российскому актеру Армену Джигарханяну экстренно потребовалась помощь врачей прямо из театра. Его доставили в Пироговскую больницу в Москве. Причиной оказался «гипертонический криз».

    «Также врачи подозревают у него невралгию и что артист подхватил вирус», - сообщает источник во врачебных кругах.

    При этом близкие 82-летнего актера отмечают, что в последнее время он не жаловался на здоровье. В течение новогодних праздников он чувствовал себя хорошо. Так что его госпитализация стала неожиданностью для многих.

    По информации другого источника, артист перетрудился, так как уже несколько дней подряд ездит в театр, где идет активная подготовка к новому спектаклю.

    Напомним, в ноябре прошлого года произошла еще одна госпитализация актера. Тогда проблемы со здоровьем у актера возникли обострения на почве сахарного диабета.

    Джерело: ТСН

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