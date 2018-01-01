Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали из театра
- Сьогодні, 10:29
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У артиста подозревают невралгию и осложенния в связи с вирусом
Знаменитому российскому актеру Армену Джигарханяну экстренно потребовалась помощь врачей прямо из театра. Его доставили в Пироговскую больницу в Москве. Причиной оказался «гипертонический криз».
«Также врачи подозревают у него невралгию и что артист подхватил вирус», - сообщает источник во врачебных кругах.
При этом близкие 82-летнего актера отмечают, что в последнее время он не жаловался на здоровье. В течение новогодних праздников он чувствовал себя хорошо. Так что его госпитализация стала неожиданностью для многих.
По информации другого источника, артист перетрудился, так как уже несколько дней подряд ездит в театр, где идет активная подготовка к новому спектаклю.
Напомним, в ноябре прошлого года произошла еще одна госпитализация актера. Тогда проблемы со здоровьем у актера возникли обострения на почве сахарного диабета.
Джерело: ТСН