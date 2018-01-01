Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Yurcash

Все, что нужно знать об одном из самых ярких претендентов на участие в «Евровидении-2018»

Одним из наиболее опытных претендентов на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2018» от Украины является группа Yurcash. Музыканты работают в стилях фолк-панк-рок. Каждого из четырех артистов группы зовут Юрий, что случилось, по словам участников, совершенно случайно, пишет «Главком». Коллектив был основан в 2004 году

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Yurcash

Все, что нужно знать об одном из самых ярких претендентов на участие в «Евровидении-2018»

Одним из наиболее опытных претендентов на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2018» от Украины является группа Yurcash. Музыканты работают в стилях фолк-панк-рок. Каждого из четырех артистов группы зовут Юрий, что случилось, по словам участников, совершенно случайно, пишет «Главком».

Коллектив был основан в 2004 году певцом Юрием Нечистяком, который более известен, как Юрко Юрченко. До этого он строил сольную карьеру, благодаря чему широко прославился.

Первое выступление Yurcash состоялось в рамках всеукраинского Нацотбора на «Евровидение-2005».

Популярность пришла к группе в 2006 году благодаря песне «Мундиаль», комичный клип на которую вышел перед отправлением украинской сборной на Чемпионат мира по футболу. Эта композиция вошла в первый альбом коллектива «Ой».

По словам самих участников коллектива, стиль их музыки можно характеризовать, как «интеллигентно-интеллектуальный панк-рок с элементами юмора и сатиры». В 2007 году состоялась презентация второго альбома группы «Менуэты Тюльпаны в целаФане».

В 2017 году Yurcash прошла в финал популярного телешоу «Х-Фактор-8», заняв в результате второе место. После этого артисты отметили, что если бы одержали победу в этой передаче, то завершили бы карьеру группы.

Группа выпустила почти десять клипов, многие из которых имеют комедийный характер. Как отмечает фронтмен группы Юрко Юрченко, он мечтает, чтобы музыка стала для каждого члена группы основной профессией, а гастроли и альбомы были по-настоящему необходимы людям. «Ведь самое печальное – это когда ты есть, но ты никому не нужен», - подчеркивает музыкант.

Жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступления участников в полуфиналах Национального отбора, состоится 19 января.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, а финал - 24 февраля.