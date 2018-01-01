Украинский фильм попал в конкурс престижного Берлинского кинофестиваля

Отечественное кино поборется за приз в размере 50 тыс. евро

Дебютный полнометражный фильм Марыси Никитюк «Когда падают деревья» попал в официальный конкурс Берлинского кинофестиваля, который будет проходить с 15 до 25 февраля. Лента будет демонстрироваться в секции Panorama Berlinale 2018, пишет «Главком». Эта драма снята в стиле магического реализма. В центре внимания — три

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Когда падают деревья

Отечественное кино поборется за приз в размере 50 тыс. евро

Дебютный полнометражный фильм Марыси Никитюк «Когда падают деревья» попал в официальный конкурс Берлинского кинофестиваля, который будет проходить с 15 до 25 февраля. Лента будет демонстрироваться в секции Panorama Berlinale 2018, пишет «Главком».

Эта драма снята в стиле магического реализма. В центре внимания — три поколения, пытающиеся найти внутреннюю свободу. Пятилетняя Витка, ее сестра Лариса, возлюбленный Ларисы — бандит Шрам. Место действия — наши регионы. Декорации — сама природа, которая слилась со сплошным социальным хаосом.

Главные роли в картине исполнили Соня Халаимова, Максим Самчик, Настя Пустовит, Маша Трепикова, Иван Блиндер и пр.

Panorama Berlinale – одна из основных секций фестиваля, основанная в 1982-м году как площадка для смелых и неординарных фильмов, расширяющие рамки смыслов и визуальной эстетики. Свою миссию Panorama формулирует следующим образом: «Целью Панорамы есть поиск по всему миру новых импульсов в тенденциях кинематографа, а также показывать фильмы с мощным художественным видением и мужеством быть другими».

В рамках фестиваля фильм сможет претендовать на такие награды: за лучший дебют (50 тыс. евро), награда зрительского голосования Panorama, приз жюри FIPRESCI, награда CICAE Art Cinema, премия «Мир кино» (4 тыс. евро), премия Хайнера Карова (5 тыс. евро), приз Экуменического жюри и награда от Label Europa Cinemas.

Работу над фильмом молодой режиссер и сценарист Марыся Никитюк и продюсер Игорь Савиченко начали еще в 2013 году, представив проект на кинорынке в Таллинне. Через год вместе сняли дебютный короткометражный фильм Марыси, в котором она выступила режиссером – «В деревьях». Он был представлен на Одесском международном кинофестивале. Также в индустриальной секции ОМКФ проект фильма "Когда падают деревья" выиграл приз за лучший питчинг. Финальную коррекцию сценарий прошел в рамках программы ScripTeast в 2015-2016 гг.

До начала съемок полнометражного фильма Марыся сняла еще два коротких метра: «Мандрагора» и «Сказ».