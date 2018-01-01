Как в раю: Екатерина Бужинская похвасталась отдыхом в Доминикане

Молодая мама отдохнула на берегу океана вместе со своей семьей

«Настоящие эмоции! Это остров Саона, Здесь снимали рекламу шоколадного батончика Bounty. Это действительно райское наслаждение», - так описывает свою недавнюю поездку в Доминикану украинская певица Екатерина Бужинская. На отдых Бужинская отправилась вместе с мужем Димитаром. «Доминикана — райский далекий остров. Свой



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Молодая мама отдохнула на берегу океана вместе со своей семьей

«Настоящие эмоции! Это остров Саона, Здесь снимали рекламу шоколадного батончика Bounty. Это действительно райское наслаждение», - так описывает свою недавнюю поездку в Доминикану украинская певица Екатерина Бужинская.

На отдых Бужинская отправилась вместе с мужем Димитаром.

«Доминикана — райский далекий остров. Свой зимний отдых 2018 мы с супругом решили провести в именно там. Эта страна покорила мягким климатом: с одной стороны ее омывает Атлантический океан, а с другой — Карибское море. Изобилие фруктов (вкуснее ананаса я не ела нигде!), маракуйя, папайя, кокосы. Потрясающие морепродукты, лучшее в мире какао и кофе. Колоритные, страстные танцы (мы все время танцевали). Улыбчивые местные жители», — рассказала Бужинская журналу Viva.

Екатерина была восхищена красотой природы Доминиканы, поэтому старалась сфотографировать все и некоторые снимки опубликовала в соцсети.

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