Как в раю: Екатерина Бужинская похвасталась отдыхом в Доминикане
- Вчора, 22:52
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Розсилка
Молодая мама отдохнула на берегу океана вместе со своей семьей
«Настоящие эмоции! Это остров Саона, Здесь снимали рекламу шоколадного батончика Bounty. Это действительно райское наслаждение», - так описывает свою недавнюю поездку в Доминикану украинская певица Екатерина Бужинская.
На отдых Бужинская отправилась вместе с мужем Димитаром.
«Доминикана — райский далекий остров. Свой зимний отдых 2018 мы с супругом решили провести в именно там. Эта страна покорила мягким климатом: с одной стороны ее омывает Атлантический океан, а с другой — Карибское море. Изобилие фруктов (вкуснее ананаса я не ела нигде!), маракуйя, папайя, кокосы. Потрясающие морепродукты, лучшее в мире какао и кофе. Колоритные, страстные танцы (мы все время танцевали). Улыбчивые местные жители», — рассказала Бужинская журналу Viva.
Екатерина была восхищена красотой природы Доминиканы, поэтому старалась сфотографировать все и некоторые снимки опубликовала в соцсети.
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