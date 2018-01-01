День рождения Тины Кароль. Самые эффектные фотосессии певицы

Лучшие выходы украинской иконы стиля в брендовых нарядах

25 января исполняется 33 года популярной украинской певице Тине Кароль (Татьяне Либерман). В прошлом году она получила звание Народной артистки Украины. За годы своей карьеры она завоевала престижнейшие в нашей стране музыкальные награды (M1 Music Awards, Yuna и т. д.). Также она ведет активную концертную деятельность и выступает тренером в

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Тина Кароль

Лучшие выходы украинской иконы стиля в брендовых нарядах

25 января исполняется 33 года популярной украинской певице Тине Кароль (Татьяне Либерман). В прошлом году она получила звание Народной артистки Украины. За годы своей карьеры она завоевала престижнейшие в нашей стране музыкальные награды (M1 Music Awards, Yuna и т. д.). Также она ведет активную концертную деятельность и выступает тренером в популярных вокальных телешоу «Голос країни» и «Голос. Діти».

Будущая звезда родилась в посёлке Оротукан в Магаданской области. Когда ей было семь лет – семья перебралась в Ивано-Франковск, где она окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Уже в 2003 году она исполнила роль Маргарет в мюзикле «Экватор».

А в 2004 году Татьяна оканчивает Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра. Параллельно она заочно училась в Национальном авиационном университете (факультет менеджмента и логистики).

Первым крупным успехом в ее карьере стало второе место на фестивале «Новая волна 2005», а также премия «Алла» в размере $50 тыс. Всю эту сумму певица потратила на съемки дебютного клипа «Выше облаков».

После этого она отправилась с миротворческой миссией в Ирак и Косово. За выступления для военных и местного населения в горячих точках она удостоилась Государственного Ордена «За миротворческие миссии» от Министерства обороны.

В 2006 году она выпустила англоязычный альбом «Show Me Your Love», который со временем приобрел статус золотого. На данный момент Кароль является автором десяти альбомов, два из которых имеют статус «золотого», три – «платиновые» и пластинка «Интонации» - признана «мультиплатиновой».

В 2006 году она представляла Украину на «Евровидении», где заняла седьмое место. Она неоднократно становилась ведущей и участницей украинских телепередач.

В 2008 году у нее родился сын Вениамин. В 2013 году от рака желудка скончался ее муж Валентин. Тина Кароль стала вдовой в 28 лет. Пресса отмечает, что в течение пяти лет брака они оставались образцовой парой, привлекая внимание СМИ.

В 2014 году вышел Документально-музыкальный фильм о жизни и творчестве певицы «Тина Кароль. Сила любви и голоса», а в 2016-м - музыкальный фильм «Рождественская история с Тиной Кароль».

Вместе с тем артистка часто радует своих поклонников изысканными нарядами и стильными платьями. Она неоднократно снималась для престижных глянцев и появлялась на обложках многих изданий. Многие считают, что у Кароль безупречный вкус и разбирают ее внешний вид на цитаты. «Главком» отобрал наиболее яркие выходы артистки.