«Евровидение-2019»: букмекеры рассказали, на кого ставят украинцы



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Несмотря на то, что Украина в этом году не принимает участие в песенном конкурсе, азартные украинцы делают свои ставки в букмекерских конторах

Уже завтра на главной сцене Тель-Авива пройдет гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Несмотря на то, что в этому году Украина отказалась от участия, наши соотечественники следят за происходящем в музыкальном мире и делают ставки.

Как оказалось, главным фаворитов азартных украинцев, как и у европейских, является Дункан Лоуренс, который представляет на песенном конкурсе Нидерланды.

«Количество ставок по сравнению с прошлым годом уменьшилось примерно на треть, хоть в объемах они прибавили около 8-10%. Завтра тоже ждем увеличение активности зрителей. Максимально ставят 400 грн., но средний прогноз находится на уровне 100 грн. Украинцы ставят не только на победителя, но и на то, что Лазарев в этом году опять займет третье место, или на то, что Беларусь поставит России 12 баллов», - так прокомментировали изданию Ubr.ua в букмекерской конторе.

Напомним, что уже завтра вечером в Тель-Авиве пройдет финал международного песенного конкурса и поклонники «Евровидения-2019» узнают, кто же станет обладателем хрустального микрофона.

Кроме этого, в гранд-финале меломанов и поклонников конкурса «Евровидение-2019» ждет несколько сюрпризов, одним из которых станет выступление поп-идола Мадонны.

Как сообщает пресс-служба конкурса, Мадонна споет две композиции: хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.