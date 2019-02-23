Евровидение: Зураб Аласания намекнул, что результаты нацотбора могут отменить



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Решение об участнике Евровидения принимает именно Общественное

Руководитель Общественного телевидения Зураб Аласания напомнил, что окончательное решение об участии конкретного участника от страны принимает именно Общественное. Соответствующий пост был распространен ним перед началом финала национального отбора, который в субботу вечером транслируют два общенациональных канала - СТБ и UA: Первый.

Аласания отметил, что «почти все участники, которые прошли все этапы отбора и добрались до финала, в своей жизненной или карьерной деятельности так или иначе связаны с Россией: гастролями, паспортами, или родственниками; культурными или творческими связями ».

По его мнению это означает, что «в то время, когда украинское общество ищет и производит новые правила безопасности в состоянии войны, которую РФ ведет с Украиной, - украинская сфера культуры в целом и музыки в частности (особенно - шоу-бизнес) - все еще интегрированная в российскую больше, чем мы с вами представляем ».

Аласания отметил, что «отмена нацотбора» было бы неэффективным решением. В то же время он сказал, что «общественный вещатель является тем, кто будет принимать окончательное решение по представлению Украины на международном конкурсе Евровидение - в отличие от текущих решений, которые в процессе Нацотбора принимают партнеры из СТБ и жюри».

«Но если Общественное примет окончательное решение о назначении, а не конкурсный отбор исполнителя (на что формально имеет право) - это будет разрушением хрупкого доверия, едва возникающей на украинском медийном рынке, и не только с группой StarLight Media (СТБ), но и с другими потенциальными партнерами Общественного. Не говоря уже об отношениях с Европейским Союзом вещателей, которому принадлежат все права на Евровидение (а также на массу других крупных международных спортивных событий), и настойчиво декларирует деполитизованисть этого конкурса. Напомню о штрафе в 200 000 евро, присужденный Общественному за «недопуск» на территорию Украины российской исполнительницы, нарушившей закон Украины. Пока нет финального результата - Общественный вещатель может только внимательно следить за ходом конкурса и голосованием: как жюри, так и аудитории », - резюмировал Аласания.