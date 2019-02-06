Фанаты объединили все тизеры «Мстителей: Финал» в один трейлер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хотя да премьеры «Мстителей: Финал» остаётся не так уж много времени, студия не торопится радовать поклонников какими-то новыми материалами

Поэтому фанаты решили взять дело в свои руки и смонтировали один «супертрейлер» из всего, что до этого Marvel показывала по «Мстителям 4».

Понятнее, впрочем, от этого не стало, потому что видеоматериалов, по сути, очень мало – только тизер-трейлер, показанный в декабре прошлого года, и совсем свежий 30-секундный ролик с Супербоула. Ранее инсайдеры утверждали, что для рекламной кампании «Мстителей: Финал» Marvel используют видеоматериалы только из первых 20 минут фильма – так что, как ни монтируй «супертрейлеры», понятнее от этого не станет, настолько тщательно Marvel оберегает нас от спойлеров.

В конце апреля, когда «Мстители: Финал» официально стартуют в кинотеатрах, кинокомикс, фактически, войдет в историю как фильм, который наверняка соберет миллиардную кассу при минимальной рекламной кампании. Как будут выкручиваться на пресс-конференциях звёзды четвёртых «Мстителей», узнаем уже скоро - пресс-тур к блокбастеру Marvel стартует в начале апреля.

Джерело: popcornnews