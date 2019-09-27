ФБР объявило об угрозе терактов в кинотеатрах на премьере фильма «Джокер»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2012 году на премьере фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» случился теракт

Старт проката фильма «Джокер», запланированный в Штатах на 4 октября, вызвал беспокойство властей. По данным New York Post, на прошлой неделе руководство армии США отправило служащим письма с инструкцией о том, как действовать при теракте в кинотеатре, эвакуировать людей через запасные выходы или найти укрытие, если ситуация будет слишком опасной.

Повышенные меры безопасности вызваны докладом ФБР об активности в даркнете группы мужчин, которые считают Джокера своим идолом и ненавидят общество. Велики опасения, что кто-то из них решит повторить преступление, совершенное в 2012 году на премьере фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды», когда человек в маске и костюме Джокера ворвался в кинотеатр Аврора штата Колорадо и открыл стрельбу, ранив 70 человек и убив 12. Его действия в определенных кругах считают чем-то вроде подвига, а самого убийцу называют героем.