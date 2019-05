Финал «Евровидения-2019»: онлайн трансляция



Фото: Andres Putting, eurovision.tv

Через несколько минут начнется заключительный этап международного песенного конкурса

Сегодня, 18 мая в 22:00, в Тель-Авиве состоится финал «Евровидения-2019». За победу в самом престижном песенном конкурсе Старого света поборются 26 стран-участниц.

Как ранее сообщал Scotch, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:

1 Мальта. Michela - Chameleon

2. Албания. Йонида Маличи — Ktheju tokës

3. Чехия, Lake Malawi — Friend of a Friend

4. Германия. S!sters — Sister

5. Россия. Сергей Лазарев — Scream

6. Дания. Леонора — Love Is Forever

7.Сан-Марино. Серхат — Say Na Na Na

8. Северная Македония. Тамара Тодевска — Proud

9. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love

10. Словения. Зала Краль и Гашпер Шантл — Sebi

11. Кипр. Tamta — Replay

12. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade

13. Греция. Катерина Дуска — Better Love

14. Израиль. Коби Марими — Home

15. Норвегия. KeiiNO — Spirit in the Sky

16. Великобритания. Майкл Райс — Bigger Than Us

17. Исландия. Hatari — Hatrið mun sigra

18. Эстония. Виктор Крон — Storm

19. Беларусь, ZENA — Like It

20. Азербайджан. Чингиз — Truth

21. Франция. Билал Ассани — Roi

22. Италия. Mahmood — Soldi

23. Сербия. Невена Божович — Kruna

24. Швейцария. Лука Хэнни — She Got Me

25. Австралия. Кейт Миллер-Хайдке — Zero Gravity

26. Испания. Miki — La Venda

В финале зрителей ждет выступление 60-летней поп-королевы Мадонны.

Легендарная американская певица исполнит на сцене в Тель-Авиве две песни: старый хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.

Напоминаем, в этом году жители Украины не смогут проголосовать за понравившегося конкурсанта, так как по правилам «Евровидения» голосовать за лучшего исполнителя могут только жители стран, отправившие своего конкурсанта на песенный конкурс.