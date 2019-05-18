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    Шоу-биз

    Финал «Евровидения-2019»: онлайн трансляция

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    Фото: Andres Putting, eurovision.tv - Финал «Евровидения-2019»: онлайн трансляция
    Фото: Andres Putting, eurovision.tv

    Через несколько минут начнется заключительный этап международного песенного конкурса

    Сегодня, 18 мая в 22:00, в Тель-Авиве состоится финал «Евровидения-2019». За победу в самом престижном песенном конкурсе Старого света поборются 26 стран-участниц.

    Как ранее сообщал Scotch, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:

    1 Мальта. Michela - Chameleon

    2. Албания. Йонида Маличи — Ktheju tokës

    3. Чехия, Lake Malawi — Friend of a Friend

    4. Германия. S!sters — Sister

    5. Россия. Сергей Лазарев — Scream

    6. Дания. Леонора — Love Is Forever

    7.Сан-Марино. Серхат — Say Na Na Na

    8. Северная Македония. Тамара Тодевска — Proud

    9. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love

    10. Словения. Зала Краль и Гашпер Шантл — Sebi

    11. Кипр. Tamta — Replay

    12. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade

    13. Греция. Катерина Дуска — Better Love

    14. Израиль. Коби Марими — Home

    15. Норвегия. KeiiNO — Spirit in the Sky

    16. Великобритания. Майкл Райс — Bigger Than Us

    17. Исландия. Hatari — Hatrið mun sigra

    18. Эстония. Виктор Крон — Storm

    19. Беларусь, ZENA — Like It

    20. Азербайджан. Чингиз — Truth

    21. Франция. Билал Ассани — Roi

    22. Италия. Mahmood — Soldi

    23. Сербия. Невена Божович — Kruna

    24. Швейцария. Лука Хэнни — She Got Me

    25. Австралия. Кейт Миллер-Хайдке — Zero Gravity

    26. Испания. Miki — La Venda

    В финале зрителей ждет выступление 60-летней поп-королевы Мадонны.

    Легендарная американская певица исполнит на сцене в Тель-Авиве две песни: старый хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

    Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.

    Напоминаем, в этом году жители Украины не смогут проголосовать за понравившегося конкурсанта, так как по правилам «Евровидения» голосовать за лучшего исполнителя могут только жители стран, отправившие своего конкурсанта на песенный конкурс. 

    Евровидение
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