Финал «Евровидения-2019»: онлайн трансляция
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Через несколько минут начнется заключительный этап международного песенного конкурса
Сегодня, 18 мая в 22:00, в Тель-Авиве состоится финал «Евровидения-2019». За победу в самом престижном песенном конкурсе Старого света поборются 26 стран-участниц.
Как ранее сообщал Scotch, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:
1 Мальта. Michela - Chameleon
2. Албания. Йонида Маличи — Ktheju tokës
3. Чехия, Lake Malawi — Friend of a Friend
4. Германия. S!sters — Sister
5. Россия. Сергей Лазарев — Scream
6. Дания. Леонора — Love Is Forever
7.Сан-Марино. Серхат — Say Na Na Na
8. Северная Македония. Тамара Тодевска — Proud
9. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love
10. Словения. Зала Краль и Гашпер Шантл — Sebi
11. Кипр. Tamta — Replay
12. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade
13. Греция. Катерина Дуска — Better Love
14. Израиль. Коби Марими — Home
15. Норвегия. KeiiNO — Spirit in the Sky
16. Великобритания. Майкл Райс — Bigger Than Us
17. Исландия. Hatari — Hatrið mun sigra
18. Эстония. Виктор Крон — Storm
19. Беларусь, ZENA — Like It
20. Азербайджан. Чингиз — Truth
21. Франция. Билал Ассани — Roi
22. Италия. Mahmood — Soldi
23. Сербия. Невена Божович — Kruna
24. Швейцария. Лука Хэнни — She Got Me
25. Австралия. Кейт Миллер-Хайдке — Zero Gravity
26. Испания. Miki — La Venda
В финале зрителей ждет выступление 60-летней поп-королевы Мадонны.
Легендарная американская певица исполнит на сцене в Тель-Авиве две песни: старый хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.
Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.
Напоминаем, в этом году жители Украины не смогут проголосовать за понравившегося конкурсанта, так как по правилам «Евровидения» голосовать за лучшего исполнителя могут только жители стран, отправившие своего конкурсанта на песенный конкурс.