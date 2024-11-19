«Молоковоз наїде». У мережі спалахнула дискусія щодо неоднозначної фрази Тіни Кароль

Багато прихильників вирішили, що Тіна Кароль потролила Лободу, адже у неї є пісня Moloko

Українська співачка Тіна Кароль на одному із концертів у Бельгії спантеличила фанів своїм висловлюванням. Так, вона сказала фразу, що, «якщо вона почне писати книгу, то молоковоз наїде». Частина користувачів побачили тут кепкування із Світлани Лободи, інші – натяк на смерть Скрябіна.

Все почалося з того, що під час концерту один з відвідувачів вигукнув, що знімає Тіну Кароль на відео.

«А, у вас прямий ефір? Студія, студія», – пожартувала співачка у відповідь. Чоловік згодом вигукнув, що його запитують, хто це така. «Хто така? Скажіть, Свєтка Лобода», – відповіла Тіна Кароль. Співачка згодом почала сміятися, а публіка з оплесками відреагувала на слова артистки.

«Краще співатиму. Бо десь у тіктоці був жарт, що якщо я почну писати книгу, то молоковоз наїде. Усі розуміють, про що мова», – додала Тіна Кароль.

Багато прихильників вирішили, що таким чином Кароль потролила Лободу, адже у неї є пісня Moloko. І раніше Тіна Кароль вже висловлювалася стосовно Світлани Лободи.

Однак прихильники висунули й іншу версію, що це натяк на смерть Кузьми Скрябіна. Як відомо, артист загинув у ДТП через зіткнення із молоковозом. До того ж він за життя написав не одну книгу.

Українська співачка Тіна Кароль публічно покепкувала зі Світлани Лободи.



Виконавиця під час концерту зазначила, що краще співатиме, аніж жартуватиме, а то «молоковоз наїде». Таким чином виконавиця вже не вперше підколола Світлану Лободу, натякнувши на її пісню moLOko. pic.twitter.com/9m1cCpI6Op — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2024

У ЗМІ пригадують, що у 2017 році Тіна Кароль іронічно висловилась про Світлану Лободу на «Голосі країни». Вона зробила комплімент учасниці, яка переспівала пісню артистки.

«Оригінал має послухати, як треба виконувати цю пісню», – сказала тоді Кароль. Тоді Лобода та її продюсер обурилися такою заявою. Згодом в інтерв'ю Каті Осадчій Тіна прокоментувала, що не мала на увазі нічого не коректного, адже це просто шоу.

До слова, народну артистку України Тіну Кароль обікрали у Бельгії. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Співачка повідомила, що у Брюсселі в неї вкрали валізу. Співачка пожалкувала, що у ній була косметика, а не костюми, від яких вона «давно хотіла позбавитися». Кароль зізналася, що перед концертом макіяж їй робила місцева українка Настя. Тіна Кароль подякувала дівчині, яка прийшла на виручку.

Раніше Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних осіб «Резервіст».