  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Фолловеров Дженнифер Лопес возмутила стоимость носков певицы

    Дженнифер Лопес уже много лет подряд входит в число самых высокооплачиваемых латиноамериканцев и может позволить себе все что угодно
    Вот и на носки от модного бренда Gucci она не пожалела 1340 долларов. На днях певица выставила в Instagram снимок в белоснежном total look. Фото собрало множество восторженных комментариев, но так бы и осталось одним из тысячи в ленте Дженнифер, если бы не подпись: «Моя новая пара носков...». Белые носки с логотипами
    • Вчора, 19:15
    • Розсилка

    Дженнифер Лопес уже много лет подряд входит в число самых высокооплачиваемых латиноамериканцев и может позволить себе все что угодно

    Вот и на носки от модного бренда Gucci она не пожалела 1340 долларов.

    На днях певица выставила в Instagram снимок в белоснежном total look. Фото собрало множество восторженных комментариев, но так бы и осталось одним из тысячи в ленте Дженнифер, если бы не подпись: «Моя новая пара носков...».

    -2_17

    Белые носки с логотипами итальянского модного дома, декорированные кристаллами и люрексом, быстро заставили подписчиков забыть о том, какая красивая у Дженнифер прическа и как ей идет этот белый свитер. 

    «Носки за 1340 долларов?! С ума сойти можно!!!» - возмутились подписчики звезды.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ