Фолловеров Дженнифер Лопес возмутила стоимость носков певицы
- Вчора, 19:15
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Дженнифер Лопес уже много лет подряд входит в число самых высокооплачиваемых латиноамериканцев и может позволить себе все что угодно
Вот и на носки от модного бренда Gucci она не пожалела 1340 долларов.
На днях певица выставила в Instagram снимок в белоснежном total look. Фото собрало множество восторженных комментариев, но так бы и осталось одним из тысячи в ленте Дженнифер, если бы не подпись: «Моя новая пара носков...».
Белые носки с логотипами итальянского модного дома, декорированные кристаллами и люрексом, быстро заставили подписчиков забыть о том, какая красивая у Дженнифер прическа и как ей идет этот белый свитер.«Носки за 1340 долларов?! С ума сойти можно!!!» - возмутились подписчики звезды.
Джерело: Hello!