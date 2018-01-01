Фолловеров Дженнифер Лопес возмутила стоимость носков певицы

Дженнифер Лопес уже много лет подряд входит в число самых высокооплачиваемых латиноамериканцев и может позволить себе все что угодно

Вот и на носки от модного бренда Gucci она не пожалела 1340 долларов. На днях певица выставила в Instagram снимок в белоснежном total look. Фото собрало множество восторженных комментариев, но так бы и осталось одним из тысячи в ленте Дженнифер, если бы не подпись: «Моя новая пара носков...». Белые носки с логотипами



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Дженнифер Лопес уже много лет подряд входит в число самых высокооплачиваемых латиноамериканцев и может позволить себе все что угодно

Вот и на носки от модного бренда Gucci она не пожалела 1340 долларов.

На днях певица выставила в Instagram снимок в белоснежном total look. Фото собрало множество восторженных комментариев, но так бы и осталось одним из тысячи в ленте Дженнифер, если бы не подпись: «Моя новая пара носков...».

Белые носки с логотипами итальянского модного дома, декорированные кристаллами и люрексом, быстро заставили подписчиков забыть о том, какая красивая у Дженнифер прическа и как ей идет этот белый свитер.

«Носки за 1340 долларов?! С ума сойти можно!!!» - возмутились подписчики звезды.

Джерело: Hello!